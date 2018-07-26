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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7702770377047705>
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:23

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:balbesik, можна напряму СЕПом з Привата депо гривневе поповнити.
Ітого, платьожик з КДВ 3 грн.

Агаа, из Привата? :mrgreen:
П24 не разрешает делать переводы на 2630ххх, эт у них ещё от Бени ещё :mrgreen:
нее, но нуна попробовать щас :wink:

Ви праві, геть вилетіло з голови. Тоді на МК і нема ради. :oops:
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Квесторе_поверніться
 
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Удивительное рядом. Приват досрочно рассчитался по метроакции за июль. Спасибо.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:09

Re: Приватбанк

Если пришли деньги на карту, в Приват24 в выписке отображается только "Зарахування переказу на карту", можно как-то узнать, откуда, от кого пришли деньги?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:43

Теж задався одного разу подібним питанням....
якщо із іншого укр банку (мій випадок) - то лише через П24 чат дівчинка мені підказала,
квитанції я так і не дочекався і ніде в П24 сервісах її не знайшов.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:45

  greenozon написав:Теж задався одного разу подібним питанням....
якщо із іншого укр банку (мій випадок) - то лише через П24 чат дівчинка мені підказала,
квитанції я так і не дочекався і ніде в П24 сервісах її не знайшов.

В чаті тільки сказали, що переказ був через систему FUIB Money Transfer. Це вроді p2p сервіс ПУМБа...
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:47

  ЛАД написав:pavyak
Не пойму, или я в другом Привате обслуживаюсь, или там всё вчера поменялось?
Менял валютную КДВ (кажется в апреле или начале мая). Старую просто сразу порезали.

Менял старую без ее наличия, старую дома для коллекции оставил... Аналогично, правда после этого фин телефон в П24 слетел и пришлось опять в банкомате его подтверждать... Походу кривые руки манагера ...
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:52

Re: Приватбанк

  Stringer написав:
  stiffmaster925 написав:Тут есть представители банка?У меня закончилось депо в гривне,перевел на карту голд при окончании депо,могу ли я снять деньги в кассе картой без комиссий?

Если "голд"- карта для выплат, то можете

А что не голд кдв уже с комисом снятие стало?
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:56

  max_us_ua написав:Відділення у Кіровограді на Балашівці. Одна людина обслуговується в менеджера, ще одна - в касі. Стою в чергу в касу, в руках тримаю сто доларів. Жінка, що спілкувалася з менеджером, йде від нього та стає поруч зі мною. Каса звільняється, жінка рве з місця, як Nissan Leaf, і затуляє касу своєю тушею. Менеджер це бачить і не реагує. Касир бачить мої сто доларів (типу обмін валют поза чергою) і не реагує, ба починає обслуговувати ту ж таки жінку - яка починає розпитувати в касира про те саме (дослівно), що й у менеджера.

Круто еволюціонував банк за два роки у власності держави (тобто у цілковитій безвідповідальності). Такими темпами Приват треба буде з моєї кишені докапіталізовувати кожних пару років, адже сконати йому тепер (а шкода!) ніхто не дасть.

Долари я поміняв деінде, завтра в іншому відділенні позакриваю страховки. Тим більше, та з них, що стосується нещасних випадків, тепер не варта сама себе - вимагають значно більше документів, ніж за часів приватного "Привата". Карток їхніх, на жаль, не закриєш, настільки проріс "Приват" у все на світі

А как кассир и/или менеджер могли догадаться, что она перед вами не занимала в кассу? Или вы женщину вежливо отпихнули со словами вы за мной, но вам кассир с менеджером не позволили?
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:56

Карта голд і комісії це різні речі

КДВ - Катра Для Виплат, тобто виплачують (знімаємо собі в банкоматі) під 0% (зате вхід із %%)

Уні - Універсальна - знімаємо кеш із 1% (зате вхід 0%)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Re: Приватбанк

ol_zy написав:
  Stringer написав:
  stiffmaster925 написав:Тут есть представители банка?У меня закончилось депо в гривне,перевел на карту голд при окончании депо,могу ли я снять деньги в кассе картой без комиссий?

Если "голд"- карта для выплат, то можете

А что не голд кдв уже с комисом снятие стало?


Вопрос был в том, что подразумевалось под голдом, а не в классе кдв
Alex_ki
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