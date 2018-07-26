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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:10
Alex_ki написав: ol_zy написав: stiffmaster925 написав:
Тут есть представители банка?У меня закончилось депо в гривне,перевел на карту голд при окончании депо,могу ли я снять деньги в кассе картой без комиссий?
Если "голд"- карта для выплат, то можете
Stringer написав:
А что не голд кдв уже с комисом снятие стало?
Вопрос был в том, что подразумевалось под голдом, а не в классе кдв
Да - не дочитал
, сорри.
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