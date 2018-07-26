RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7702770377047705
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:10

  Alex_ki написав:
ol_zy написав:
  stiffmaster925 написав:Тут есть представители банка?У меня закончилось депо в гривне,перевел на карту голд при окончании депо,могу ли я снять деньги в кассе картой без комиссий?

Если "голд"- карта для выплат, то можете
  Stringer написав:А что не голд кдв уже с комисом снятие стало?


Вопрос был в том, что подразумевалось под голдом, а не в классе кдв

Да - не дочитал :), сорри.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4459
З нами з: 20.01.15
Подякував: 281 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:54

  Ferlakur написав:Если пришли деньги на карту, в Приват24 в выписке отображается только "Зарахування переказу на карту", можно как-то узнать, откуда, от кого пришли деньги?


скорей всего это вам по акции минфина пришло.
нет нельзя ... если вам их кинули п2п со стороннего ресурса то никак узнать это нельзя.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34629
З нами з: 06.08.09
Подякував: 204 раз.
Подякували: 5495 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 7702770377047705
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, guntherhouse777, JIEKJIEPK, makor06, maxim2014, Грйс-мэн, Vuch, Искатель і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.