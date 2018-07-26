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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:10
Alex_ki написав: ol_zy написав: stiffmaster925 написав:
Тут есть представители банка?У меня закончилось депо в гривне,перевел на карту голд при окончании депо,могу ли я снять деньги в кассе картой без комиссий?
Если "голд"- карта для выплат, то можете
Stringer написав:
А что не голд кдв уже с комисом снятие стало?
Вопрос был в том, что подразумевалось под голдом, а не в классе кдв
Да - не дочитал
, сорри.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:54
Ferlakur написав:
Если пришли деньги на карту, в Приват24 в выписке отображается только "Зарахування переказу на карту", можно как-то узнать, откуда, от кого пришли деньги?
скорей всего это вам по акции минфина пришло.
нет нельзя ... если вам их кинули п2п со стороннего ресурса то никак узнать это нельзя.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:14
Доброго дня, чи вказується в номері карти в якому саме відділенні України видавалася карта Приват Банка
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bogdanovaalena1991
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:44
IMPRINTER написав: Ferlakur написав:
Если пришли деньги на карту, в Приват24 в выписке отображается только "Зарахування переказу на карту", можно как-то узнать, откуда, от кого пришли деньги?
скорей всего это вам по акции минфина пришло.
В подписи промо-кода нет, так что не факт
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konokrad
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:06
konokrad
Он мог оформлять депо по акции без всяких промокодов.
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:14
IMPRINTER написав: Ferlakur написав:
Если пришли деньги на карту, в Приват24 в выписке отображается только "Зарахування переказу на карту", можно как-то узнать, откуда, от кого пришли деньги?
скорей всего это вам по акции минфина пришло.
нет нельзя ... если вам их кинули п2п со стороннего ресурса то никак узнать это нельзя.
Нет, человек должен был прислать деньги, но как узнать, что это именно он прислал, а не схема "треугольник" в действии.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:22
Ferlakur написав:
Нет, человек должен был прислать деньги, но как узнать, что это именно он прислал
А позвонить человеку и спросить ?
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freeze
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:28
freeze написав: Ferlakur написав:
Нет, человек должен был прислать деньги, но как узнать, что это именно он прислал
А позвонить человеку и спросить ?
Так он в обоих случаях скажет "конечно, это я прислал".
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Ferlakur
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:03
Ferlakur написав: freeze написав: Ferlakur написав:
Нет, человек должен был прислать деньги, но как узнать, что это именно он прислал
А позвонить человеку и спросить ?
Так он в обоих случаях скажет "конечно, это я прислал".
Так спросите "что же ты обещал, а не присылаешь?".
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vollena71
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:05
vollena71 написав: Ferlakur написав: freeze написав:
А позвонить человеку и спросить ?
Так он в обоих случаях скажет "конечно, это я прислал".
Так спросите "что же ты обещал, а не присылаешь?".
Он сказал, что отправил
Ладно, это оффтоп.
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Ferlakur
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