Ні.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:46
Ні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:19
Re: Приватбанк
При оплате через интернет на сторонних сайтах(не приват24) с приватовской карточки раньше ВСЕГДА была авторизация через смс на телефон. Сегодня вдруг оплата прошла без всякого подтверждения, сумма-номер карты-срок действия-CVV2 и сразу успешная оплата. Меня так вообще не устраивает, хочу только через подтверждение.
В поддержке барышня рассказала, что подтверждение через телефон это добрая воля сайта, через который я плачу, и от привата тут ничего не зависит. Требовать оплату только через подтверждение на телефон я не могу.
Вроде говорит уверенно, но я все равно не верю. Получается, раньше ВСЕ сайты были добросовестными и запрашивали подтверждение через телефон, а теперь перестали? Бред какой - то.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:19
Пусть чел. пришлет квитанцию, что он оплатил, а там будет ФИО плательщика.
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