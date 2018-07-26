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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7703770477057706
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:46

  bogdanovaalena1991 написав:Доброго дня, чи вказується в номері карти в якому саме відділенні України видавалася карта Приват Банка

Ні.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:19

Re: Приватбанк

При оплате через интернет на сторонних сайтах(не приват24) с приватовской карточки раньше ВСЕГДА была авторизация через смс на телефон. Сегодня вдруг оплата прошла без всякого подтверждения, сумма-номер карты-срок действия-CVV2 и сразу успешная оплата. Меня так вообще не устраивает, хочу только через подтверждение.

В поддержке барышня рассказала, что подтверждение через телефон это добрая воля сайта, через который я плачу, и от привата тут ничего не зависит. Требовать оплату только через подтверждение на телефон я не могу.

Вроде говорит уверенно, но я все равно не верю. Получается, раньше ВСЕ сайты были добросовестными и запрашивали подтверждение через телефон, а теперь перестали? Бред какой - то.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:19

  Ferlakur написав:
  IMPRINTER написав:
  Ferlakur написав:Если пришли деньги на карту, в Приват24 в выписке отображается только "Зарахування переказу на карту", можно как-то узнать, откуда, от кого пришли деньги?


скорей всего это вам по акции минфина пришло.
нет нельзя ... если вам их кинули п2п со стороннего ресурса то никак узнать это нельзя.


Нет, человек должен был прислать деньги, но как узнать, что это именно он прислал, а не схема "треугольник" в действии.

Пусть чел. пришлет квитанцию, что он оплатил, а там будет ФИО плательщика.
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  #<1 ... 7703770477057706
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