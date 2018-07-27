Ні.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:46
Ні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:19
Re: Приватбанк
При оплате через интернет на сторонних сайтах(не приват24) с приватовской карточки раньше ВСЕГДА была авторизация через смс на телефон. Сегодня вдруг оплата прошла без всякого подтверждения, сумма-номер карты-срок действия-CVV2 и сразу успешная оплата. Меня так вообще не устраивает, хочу только через подтверждение.
В поддержке барышня рассказала, что подтверждение через телефон это добрая воля сайта, через который я плачу, и от привата тут ничего не зависит. Требовать оплату только через подтверждение на телефон я не могу.
Вроде говорит уверенно, но я все равно не верю. Получается, раньше ВСЕ сайты были добросовестными и запрашивали подтверждение через телефон, а теперь перестали? Бред какой - то.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:19
Пусть чел. пришлет квитанцию, что он оплатил, а там будет ФИО плательщика.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:45
При современном развитии печатного дела на Западе ...
И откуда там возьмется ФИО, если перевод через P2P сервис?
Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:00
А это уже его проблемы надо было платить сэпом... или пусть выписку пришлет (кусок) где данная сумма и фио присутствуют.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:53
Re: Приватбанк
Доброго дня шановному панству.
Помітив, що при проведенні розрахунків карткою, перестали приходити смс з повідомленням (раніше приходили з сум від 100грн.). І при зарахуванні грошей на картку також перестали приходити смс. Що трапилось в ПриХваті, економія на смс? Це у всіх зараз так?
Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:03
Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:13
Re: Приватбанк
+50грн !
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:14
Re: Приватбанк
Коллеги, подскажите плиз, в каком из банков самые выгодные тарифы для платежа в гривнах просто по реквизитам через кассу?
Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:43
врядли кто подскажет. тут свинота одна - она в кассе не платит - это дорого везде, т.к. что не бесплатно - это дорого.
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