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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7704770577067707
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:47

  846328 написав:При оплате через интернет на сторонних сайтах... вдруг оплата прошла без всякого подтверждения, сумма-номер карты-срок действия-CVV2 и сразу успешная оплата.
Сумма оплаты списалась с интернет-лимита?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:11

  бульбик написав:Коллеги, подскажите плиз, в каком из банков самые выгодные тарифы для платежа в гривнах просто по реквизитам через кассу?

вроде газ брал 0.5
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:21

Re: Приватбанк

  бульбик написав:в каком из банков самые выгодные тарифы для платежа в гривнах просто по реквизитам через кассу?


ех, зробив би хто цікаву корисну і титанічну працю!
завів таблицю по комісах платіжок усіх 71 робочих банок :)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:32

Re: Приватбанк

Та оно меняется часто.. те же депозиты во многом не актуальная инфа
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 21:10

  846328 написав:При оплате через интернет на сторонних сайтах(не приват24) с приватовской карточки раньше ВСЕГДА была авторизация через смс на телефон. Сегодня вдруг оплата прошла без всякого подтверждения, сумма-номер карты-срок действия-CVV2 и сразу успешная оплата. Меня так вообще не устраивает, хочу только через подтверждение.

В поддержке барышня рассказала, что подтверждение через телефон это добрая воля сайта, через который я плачу, и от привата тут ничего не зависит. Требовать оплату только через подтверждение на телефон я не могу.

Вроде говорит уверенно, но я все равно не верю. Получается, раньше ВСЕ сайты были добросовестными и запрашивали подтверждение через телефон, а теперь перестали? Бред какой - то.

Зря не верите, 3D-Secure действительно работает только при условии его поддержки и продавцом, и банком. Если банк поддерживает, а продающий сервис нет - оплата проходит без подтверждения по СМС. Ещё бывает, что некоторые банки считают некоторые сервисы доверенными и не запрашивают для них 3д-секуре. Например, у меня при пополнении телефона через портмоне картой Укрсоцбанка оплата проходила без СМС.
Julio
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  #<1 ... 7704770577067707
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