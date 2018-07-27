врядли кто подскажет. тут свинота одна - она в кассе не платит - это дорого везде, т.к. что не бесплатно - это дорого.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:43
врядли кто подскажет. тут свинота одна - она в кассе не платит - это дорого везде, т.к. что не бесплатно - это дорого.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:47
Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:11
Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:21
Re: Приватбанк
ех, зробив би хто цікаву корисну і титанічну працю!
завів таблицю по комісах платіжок усіх 71 робочих банок
для прикладу як по депозитам -
+50грн !
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:32
Re: Приватбанк
Та оно меняется часто.. те же депозиты во многом не актуальная инфа
Додано: П'ят 27 лип, 2018 21:10
Зря не верите, 3D-Secure действительно работает только при условии его поддержки и продавцом, и банком. Если банк поддерживает, а продающий сервис нет - оплата проходит без подтверждения по СМС. Ещё бывает, что некоторые банки считают некоторые сервисы доверенными и не запрашивают для них 3д-секуре. Например, у меня при пополнении телефона через портмоне картой Укрсоцбанка оплата проходила без СМС.
Додано: Суб 28 лип, 2018 14:40
Re: Приватбанк
Ну вот что за банк. Вчера все проводил в Приват 24 и был актуальный. А сегодня с утра все заблокировано - уже не актуальный и это на выходные. И это при том что на прошлой неделе был в отделении и давал им паспорт с кодом. Как знали по тому пока и не позвонили- поставьте нам 5+. Отправил копии в приват 24. Но им теперь нужно время чтобы на них посмотреть. Бестолочи.
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