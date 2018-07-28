846328 написав:При оплате через интернет на сторонних сайтах(не приват24) с приватовской карточки раньше ВСЕГДА была авторизация через смс на телефон. Сегодня вдруг оплата прошла без всякого подтверждения, сумма-номер карты-срок действия-CVV2 и сразу успешная оплата. Меня так вообще не устраивает, хочу только через подтверждение.
В поддержке барышня рассказала, что подтверждение через телефон это добрая воля сайта, через который я плачу, и от привата тут ничего не зависит. Требовать оплату только через подтверждение на телефон я не могу.
Вроде говорит уверенно, но я все равно не верю. Получается, раньше ВСЕ сайты были добросовестными и запрашивали подтверждение через телефон, а теперь перестали? Бред какой - то.
Зря не верите, 3D-Secure действительно работает только при условии его поддержки и продавцом, и банком. Если банк поддерживает, а продающий сервис нет - оплата проходит без подтверждения по СМС. Ещё бывает, что некоторые банки считают некоторые сервисы доверенными и не запрашивают для них 3д-секуре. Например, у меня при пополнении телефона через портмоне картой Укрсоцбанка оплата проходила без СМС.
Ну вот что за банк. Вчера все проводил в Приват 24 и был актуальный. А сегодня с утра все заблокировано - уже не актуальный и это на выходные. И это при том что на прошлой неделе был в отделении и давал им паспорт с кодом. Как знали по тому пока и не позвонили- поставьте нам 5+. Отправил копии в приват 24. Но им теперь нужно время чтобы на них посмотреть. Бестолочи.
pavyak написав:Ну вот что за банк. Вчера все проводил в Приват 24 и был актуальный. А сегодня с утра все заблокировано - уже не актуальный и это на выходные. И это при том что на прошлой неделе был в отделении и давал им паспорт с кодом. Как знали по тому пока и не позвонили- поставьте нам 5+. Отправил копии в приват 24. Но им теперь нужно время чтобы на них посмотреть. Бестолочи.
Цими вихідними вночі ПриватБанк проведе черговий етап регламентних робіт найважливіших технічних комплексів і систем безпеки банку. Як повідомила прес-служба ПриватБанку, основні етапи регламентних робіт, які включають оновлення обладнання і технологічних систем, будуть проводитися 29 липня в нічний час, коли навантаження на сервіси мінімальне. Як зазначає прес-служба банку, в ході оновлення технічних засобів в період з 01:00 до 05:00 29 липня 2018 року можливі короткострокові збої при проведенні деяких видів операцій фізичних та юридичних осіб через системи електронного банкінгу та термінали самообслуговування. https://privatbank.ua/news/2018/7/27/pr ... kompleksiv