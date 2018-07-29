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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лип, 2018 17:52
Скажіть будь ласка, може хто вже користувався.
Якщо перевести зняті кредитні кошти з кредитної картки Універсальна GOLD у розстрочку, та в подальшому, як і раніше - погашати всю заборгованість (не розстрочену, а те що використано в межах кредитного ліміту) протягом грейс-періоду, то грейс-період збережеться, або вже його не буде, оскільки я вже буду сплачувати проценти за розстрочені зняті готівкою кошти?
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ALEXANDR_DNEPR
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Додано: Нед 29 лип, 2018 19:15
ALEXANDR_DNEPR написав:
Якщо перевести зняті кредитні кошти з кредитної картки Універсальна GOLD у розстрочку...
Це ти підключиш Миттєву розстрочку:
— 2,9% від повної взятої суми щомісяця;
— максимальний строк розстрочки 10 місяців;
— щомісячне списання кредитної картки.
ALEXANDR_DNEPR написав:
...та в подальшому, як і раніше - погашати всю заборгованість...
Не зовсім. У розрахунковий день по розстрочці зі кредитної картки будуть списуватися бабосики. Якщо на картці буде достатня сума власних коштів, то ти тільки заплатиш частину по розстрочці + 2,9% від взятої суми. Якщо зняття пройде за рахунок кредитних коштів, то отвалиш додатково +4% за кредитні гроші.
Звідси пільговий період за карткою краще зменшити для себе.
Миттєву розстрочку краще підключати 26 числа і користуватися їм не більше місяця.
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MASolomko
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Додано: Нед 29 лип, 2018 19:36
ALEXANDR_DNEPR написав:
Скажіть будь ласка, може хто вже користувався.
Якщо перевести зняті кредитні кошти з кредитної картки Універсальна GOLD у розстрочку, та в подальшому, як і раніше - погашати всю заборгованість (не розстрочену, а те що використано в межах кредитного ліміту) протягом грейс-періоду, то грейс-період збережеться, або вже його не буде, оскільки я вже буду сплачувати проценти за розстрочені зняті готівкою кошти?
у привата любые операции входят в льготный период, и снятие и покупки и переводы, но на мыттевой рассрочке он пострижёт вас неслабо и с льготным периодом.
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WachtAmRhein
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Додано: Пон 30 лип, 2018 11:57
Коллеги, подскажите плиз, а то горячка внятного ничего не может ответить.
Кредитный лимит установлен в 0 на универсалку.
Я так понимаю, его можно попробовать поднять как голосом на горячей так и в П24
Можно ли эти функции заблокировать и сделать так, что если понадобиться кредит - только отделение с идентификацией?
И еще. Есть такая услуга - перевод денег с карты через ИВР или что-то подобное.
Можно ли и эту возможность заблокировать?
Спасибо!
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Mutabor
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Додано: Пон 30 лип, 2018 12:02
Mutabor написав:
Коллеги, подскажите плиз, а то горячка внятного ничего не может ответить.
Кредитный лимит установлен в 0 на универсалку.
Я так понимаю, его можно попробовать поднять как голосом на горячей так и в П24
Можно ли эти функции заблокировать и сделать так, что если понадобиться кредит - только отделение с идентификацией?
И еще. Есть такая услуга - перевод денег с карты через ИВР или что-то подобное.
Можно ли и эту возможность заблокировать?
Спасибо!
Все пофиг. Крезоид завтра о своём чото подумает и все переиначит. Окончательно, надёжно и бесповоротно это все заблочить у бегемота низзя
Контроллируйте раз в 1..2 нед состояние своих хотелок
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 30 лип, 2018 12:18
У коллеги кредитная универсалка и давно не в грейсе. Хочет сейчас погасить в 0. Когда ему насчитаются % за использование кредита после гашения?
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Vorlon
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Додано: Пон 30 лип, 2018 12:31
clientage написав: Mutabor написав:
Коллеги, подскажите плиз, а то горячка внятного ничего не может ответить.
Кредитный лимит установлен в 0 на универсалку.
Я так понимаю, его можно попробовать поднять как голосом на горячей так и в П24
Можно ли эти функции заблокировать и сделать так, что если понадобиться кредит - только отделение с идентификацией?
И еще. Есть такая услуга - перевод денег с карты через ИВР или что-то подобное.
Можно ли и эту возможность заблокировать?
Спасибо!
Все пофиг. Крезоид завтра о своём чото подумает и все переиначит. Окончательно, надёжно и бесповоротно это все заблочить у бегемота низзя
Контроллируйте раз в 1..2 нед состояние своих хотелок
Печалька, но спасибо за ответ!
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Mutabor
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Додано: Пон 30 лип, 2018 12:41
Vorlon написав:
У коллеги кредитная универсалка и давно не в грейсе. Хочет сейчас погасить в 0.
Карту необходимо погасить и нуль на счету должен переночевать, иначе в грейс не войти. Со следующего дня можно будет пользоваться кредиткой в рамках льготного периода.
За день, в котором было сделано гашение кредитки, процент тоже спишется.
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MASolomko
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Додано: Пон 30 лип, 2018 12:43
MASolomko
То есть завтра смотреть сумму начисленных процентов и "догашивать"? Чтобы выйти в 0...
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Vorlon
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Додано: Пон 30 лип, 2018 12:52
Vorlon, состояние кредитки надо смотреть с момента начала банковского дня, т. е. с 8:30.
Другими словами. Заходим в Приват24, смотрим сумму для полного погашения -- погашаем всё под нуль и завтра после 8:30 смотрим состояние кредитки. Должен наступить льготный период, а минус можно будет загасить в рамках грейса.
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MASolomko
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