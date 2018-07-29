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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лип, 2018 12:59
Re: Приватбанк
Возникла проблема в Приват 24. Не получается продать валюту с КДВ. Через "перевод средств между счетами" в графе после "Сумма" не выбирается валюта "дол", кто-нить подскажет причину?
Додано: Пон 30 лип, 2018 13:02
Может у привата кончились деньги?
Всё IMHO
Додано: Пон 30 лип, 2018 13:03
Додано: Пон 30 лип, 2018 13:12
Сдавать онлайн - "законно". А покупать онлайн - "незаконно"
Всё IMHO
Додано: Пон 30 лип, 2018 13:39
Re: Приватбанк
Получилось продать $ только через Андроид-приложение, через ПК почему-то не получалось. Странно...
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