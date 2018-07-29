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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7706770777087709
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 12:59

Re: Приватбанк

Возникла проблема в Приват 24. Не получается продать валюту с КДВ. Через "перевод средств между счетами" в графе после "Сумма" не выбирается валюта "дол", кто-нить подскажет причину?
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:02

  Dobrofey написав:Через "перевод средств между счетами" в графе после "Сумма" не выбирается валюта "дол", кто-нить подскажет причину?

Может у привата кончились деньги? :)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:03

  Dobrofey написав:...кто-нить подскажет причину?
Банк сейчас валюту онлвйн не меняет из-за постановления НБУ.
Если пробовали с 10 до 16 часов обменять и не получилось, то тогда проще сделать обмен в банкомате, снять гривну с валютной карты ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:12

  MASolomko написав:Банк сейчас валюту онлвйн не меняет из-за постановления НБУ.

Сдавать онлайн - "законно". А покупать онлайн - "незаконно" :)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:39

Re: Приватбанк

Получилось продать $ только через Андроид-приложение, через ПК почему-то не получалось. Странно...
Dobrofey
 
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