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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лип, 2018 12:59
Возникла проблема в Приват 24. Не получается продать валюту с КДВ. Через "перевод средств между счетами" в графе после "Сумма" не выбирается валюта "дол", кто-нить подскажет причину?
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Dobrofey
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Додано: Пон 30 лип, 2018 13:02
Dobrofey написав:
Через "перевод средств между счетами" в графе после "Сумма" не выбирается валюта "дол", кто-нить подскажет причину?
Может у привата кончились деньги?
Всё IMHO
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Додано: Пон 30 лип, 2018 13:03
Dobrofey написав:
...кто-нить подскажет причину?
Банк сейчас валюту онлвйн не меняет из-за постановления НБУ.
Если пробовали с 10 до 16 часов обменять и не получилось, то тогда проще сделать обмен в банкомате, снять гривну с валютной карты
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Додано: Пон 30 лип, 2018 13:12
MASolomko написав:
Банк сейчас валюту онлвйн не меняет из-за постановления НБУ.
Сдавать онлайн - "законно". А покупать онлайн - "незаконно"
Всё IMHO
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Додано: Пон 30 лип, 2018 13:39
Получилось продать $ только через Андроид-приложение, через ПК почему-то не получалось. Странно...
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Dobrofey
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