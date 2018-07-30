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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7707770877097710>
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 12:59

Re: Приватбанк

Возникла проблема в Приват 24. Не получается продать валюту с КДВ. Через "перевод средств между счетами" в графе после "Сумма" не выбирается валюта "дол", кто-нить подскажет причину?
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:02

  Dobrofey написав:Через "перевод средств между счетами" в графе после "Сумма" не выбирается валюта "дол", кто-нить подскажет причину?

Может у привата кончились деньги? :)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:03

  Dobrofey написав:...кто-нить подскажет причину?
Банк сейчас валюту онлвйн не меняет из-за постановления НБУ.
Если пробовали с 10 до 16 часов обменять и не получилось, то тогда проще сделать обмен в банкомате, снять гривну с валютной карты ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:12

  MASolomko написав:Банк сейчас валюту онлвйн не меняет из-за постановления НБУ.

Сдавать онлайн - "законно". А покупать онлайн - "незаконно" :)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:29

  MASolomko написав:
  846328 написав:При оплате через интернет на сторонних сайтах... вдруг оплата прошла без всякого подтверждения, сумма-номер карты-срок действия-CVV2 и сразу успешная оплата.
Сумма оплаты списалась с интернет-лимита?

Ну да. А как бы ещё могло быть? Пока не было повода сомневаться в работоспособности интернет-лимитов :)
846328
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:39

Re: Приватбанк

Получилось продать $ только через Андроид-приложение, через ПК почему-то не получалось. Странно...
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:10

  846328 написав:
  MASolomko написав:
  846328 написав:При оплате через интернет на сторонних сайтах... вдруг оплата прошла без всякого подтверждения, сумма-номер карты-срок действия-CVV2 и сразу успешная оплата.
Сумма оплаты списалась с интернет-лимита?

Ну да. А как бы ещё могло быть? Пока не было повода сомневаться в работоспособности интернет-лимитов :)

Дело в том, шо с некоторыми сайтами у бегемота заключен договор об "особом режиме безопасности", такие сайты считаются особо надёжными и крезоид экономит на проверках и даже не палит на них инет-лимит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:32

  Julio написав:
  846328 написав:При оплате через интернет на сторонних сайтах(не приват24) с приватовской карточки раньше ВСЕГДА была авторизация через смс на телефон. Сегодня вдруг оплата прошла без всякого подтверждения, сумма-номер карты-срок действия-CVV2 и сразу успешная оплата. Меня так вообще не устраивает, хочу только через подтверждение.

В поддержке барышня рассказала, что подтверждение через телефон это добрая воля сайта, через который я плачу, и от привата тут ничего не зависит. Требовать оплату только через подтверждение на телефон я не могу.

Вроде говорит уверенно, но я все равно не верю. Получается, раньше ВСЕ сайты были добросовестными и запрашивали подтверждение через телефон, а теперь перестали? Бред какой - то.

Зря не верите, 3D-Secure действительно работает только при условии его поддержки и продавцом, и банком. Если банк поддерживает, а продающий сервис нет - оплата проходит без подтверждения по СМС. Ещё бывает, что некоторые банки считают некоторые сервисы доверенными и не запрашивают для них 3д-секуре. Например, у меня при пополнении телефона через портмоне картой Укрсоцбанка оплата проходила без СМС.

И какой же тогда смысл в этом 3d secure? Добросовестный продавец и без 3d secure добросовестный, а недобросовестный, получается, может отказаться от этой верификации.

Смысл был бы, если бы держатель мог административно отказаться от проведения любых транзакций без 3d secure, а так это всё профанация. Но девочки в Привате как - то вообще не заинтересованы общаться на эту тему, видимо, нет у них никакого канала донести вопрос до администрации.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:39

  clientage написав:Дело в том, шо с некоторыми сайтами у бегемота заключен договор об "особом режиме безопасности", такие сайты считаются особо надёжными и крезоид экономит на проверках и даже не палит на них инет-лимит :)


Интересно, при чём тут доверие к сайту. Если похищены данные карты(а это может произойти тысячей способов), та какая разница, через насколько "особо надёжный сайт" злоумышленники будут тырить деньги. Раньше как - то спалось спокойнее, пока я знал, что телефон лежит на тумбочке, и без доступа к этому телефону заплатить невозможно.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:53

Re: Приватбанк

  846328 написав:И какой же тогда смысл в этом 3d secure?

Вы можете оспорить сделку на сайте без 3Д-сек
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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