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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лип, 2018 12:59
Возникла проблема в Приват 24. Не получается продать валюту с КДВ. Через "перевод средств между счетами" в графе после "Сумма" не выбирается валюта "дол", кто-нить подскажет причину?
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Dobrofey
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Додано: Пон 30 лип, 2018 13:02
Dobrofey написав:
Через "перевод средств между счетами" в графе после "Сумма" не выбирается валюта "дол", кто-нить подскажет причину?
Может у привата кончились деньги?
Всё IMHO
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Додано: Пон 30 лип, 2018 13:03
Dobrofey написав:
...кто-нить подскажет причину?
Банк сейчас валюту онлвйн не меняет из-за постановления НБУ.
Если пробовали с 10 до 16 часов обменять и не получилось, то тогда проще сделать обмен в банкомате, снять гривну с валютной карты
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Додано: Пон 30 лип, 2018 13:12
MASolomko написав:
Банк сейчас валюту онлвйн не меняет из-за постановления НБУ.
Сдавать онлайн - "законно". А покупать онлайн - "незаконно"
Всё IMHO
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Додано: Пон 30 лип, 2018 13:39
Получилось продать $ только через Андроид-приложение, через ПК почему-то не получалось. Странно...
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Dobrofey
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Додано: Пон 30 лип, 2018 14:10
846328 написав: MASolomko написав: 846328 написав:
При оплате через интернет на сторонних сайтах... вдруг оплата прошла без всякого подтверждения, сумма-номер карты-срок действия-CVV2 и сразу успешная оплата.
Сумма оплаты списалась с интернет-лимита?
Ну да. А как бы ещё могло быть? Пока не было повода сомневаться в работоспособности интернет-лимитов
Дело в том, шо с некоторыми сайтами у бегемота заключен договор об "особом режиме безопасности", такие сайты считаются особо надёжными и крезоид экономит на проверках и даже не палит на них инет-лимит
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 30 лип, 2018 14:32
Julio написав: 846328 написав:
При оплате через интернет на сторонних сайтах(не приват24) с приватовской карточки раньше ВСЕГДА была авторизация через смс на телефон. Сегодня вдруг оплата прошла без всякого подтверждения, сумма-номер карты-срок действия-CVV2 и сразу успешная оплата. Меня так вообще не устраивает, хочу только через подтверждение.
В поддержке барышня рассказала, что подтверждение через телефон это добрая воля сайта, через который я плачу, и от привата тут ничего не зависит. Требовать оплату только через подтверждение на телефон я не могу.
Вроде говорит уверенно, но я все равно не верю. Получается, раньше ВСЕ сайты были добросовестными и запрашивали подтверждение через телефон, а теперь перестали? Бред какой - то.
Зря не верите, 3D-Secure действительно работает только при условии его поддержки и продавцом, и банком. Если банк поддерживает, а продающий сервис нет - оплата проходит без подтверждения по СМС. Ещё бывает, что некоторые банки считают некоторые сервисы доверенными и не запрашивают для них 3д-секуре. Например, у меня при пополнении телефона через портмоне картой Укрсоцбанка оплата проходила без СМС.
И какой же тогда смысл в этом 3d secure? Добросовестный продавец и без 3d secure добросовестный, а недобросовестный, получается, может отказаться от этой верификации.
Смысл был бы, если бы держатель мог административно отказаться от проведения любых транзакций без 3d secure, а так это всё профанация. Но девочки в Привате как - то вообще не заинтересованы общаться на эту тему, видимо, нет у них никакого канала донести вопрос до администрации.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 14:53
846328 написав:
И какой же тогда смысл в этом 3d secure?
Вы можете оспорить сделку на сайте без 3Д-сек
... делайте хоть что-нибудь!
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