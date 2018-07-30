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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7707770877097710
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:56

  Вкладчик1234 написав:
  MASolomko написав:Банк сейчас валюту онлвйн не меняет из-за постановления НБУ.

Сдавать онлайн - "законно". А покупать онлайн - "незаконно" :)[/quote

Тобто я можу продати валюту онлайн (законно), а банк не може... Бідний банк...
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 20:29

  846328 написав:
  clientage написав:Дело в том, шо с некоторыми сайтами у бегемота заключен договор об "особом режиме безопасности", такие сайты считаются особо надёжными и крезоид экономит на проверках и даже не палит на них инет-лимит :)


Интересно, при чём тут доверие к сайту. Если похищены данные карты(а это может произойти тысячей способов), та какая разница, через насколько "особо надёжный сайт" злоумышленники будут тырить деньги. Раньше как - то спалось спокойнее, пока я знал, что телефон лежит на тумбочке, и без доступа к этому телефону заплатить невозможно.

Хотите спать спокойно - установите в приват-24 нулевой или околонулевой лимит на платежи через интернет. Но будьте готовы к тому, что когда вам понадобится его поднять, придется пройти телефонный допрос сотрудника приват-гестапо.
Кстати, в веб-банкинге Укрсиба есть 2 отдельных лимита - оплаты на сайтах без 3д-секуре и оплаты на сайтах с 3д-секуре. И первый по умолчанию равен 9 грн, второй - точно не помню, то ли 5тыс, то ли 15тыс.
Julio
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  #<1 ... 7707770877097710
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