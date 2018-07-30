Сдавать онлайн - "законно". А покупать онлайн - "незаконно" [/quote
Тобто я можу продати валюту онлайн (законно), а банк не може... Бідний банк...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лип, 2018 14:56
Додано: Пон 30 лип, 2018 20:29
Хотите спать спокойно - установите в приват-24 нулевой или околонулевой лимит на платежи через интернет. Но будьте готовы к тому, что когда вам понадобится его поднять, придется пройти телефонный допрос сотрудника приват-гестапо.
Кстати, в веб-банкинге Укрсиба есть 2 отдельных лимита - оплаты на сайтах без 3д-секуре и оплаты на сайтах с 3д-секуре. И первый по умолчанию равен 9 грн, второй - точно не помню, то ли 5тыс, то ли 15тыс.
Додано: Вів 31 лип, 2018 07:32
Re: Приватбанк
Стоит лимит нулевой. При оплате картой поставил лимит, после его убрал. И так каждый раз играюсь — был за всю историю только один звонок с вопросом "Это вы изменили лимит?".
Додано: Вів 31 лип, 2018 08:48
Как повезет. Три раза не звонили, а последний, на прошлой неделе, непринужденная беседа длилась 25 минут. Кроме стандартных вопросов о девичьей фамилии и кличке собаки, перечислил всех родственников периода Ивана Грозного, с кем сидел за партой в первом классе и т.д.
Справедливости ради, сумма была немаленькая - около 350 у.е.
Додано: Вів 31 лип, 2018 09:43
Додано: Вів 31 лип, 2018 09:44
Который, к тому же, может к поднятию лимита и не привести, несмотря на заявления, что "через 5 минут можете совершать оплату".
Додано: Вів 31 лип, 2018 16:06
Re: Приватбанк
банк должен вернуть вам деньги, остальное - проблема банка. как минимум, недобросовестный продавец попадет в черный список.
серьезные сайты сами предлагают серьезным банкам "повышенное доверие" и полное содействие в возврате вплоть до того, что возвращают деньги без лишних разговоров. процент мошеннических операций среди остальных - мизерный. им выгодней привлечь лишние пару процентов клиентов, которые не захотели или не смогли разобраться со всеми этими верификациями, сделав процесс покупки как можно проще.
Додано: Вів 31 лип, 2018 16:56
Заплатил кредиткой через терминал в НП, получил комиссию 4%
Собственно впервые со мной такое, чтоб комиссию брали за оплату через терминал. Оплатил кредиткой посылку в Новой почте, смотрю в выписке - комиссия , т.к новая почта оформила это как перевод. А как мне было понять , что это перевод, я ведь плачу через терминал. Специалист в чате объясняет, что все правильно и согласно тарифов.
Но я считаю , что это "Оплата товарів і послуг у торгових точках та Інтернеті", а он что перевод.
Ответ один, не использовать кредитку.
Додано: Вів 31 лип, 2018 16:59
yuluk
Во-первых, не платите в НП кредиткой на терминале Ощада.
Во-вторых, жалуйтесь в НП, оставляйте запись в книге жалоб и т.д.
Если все будут молчать, то так оно и будет...
Додано: Вів 31 лип, 2018 17:00
Це був термінал якого банку?
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