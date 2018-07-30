Не надо ничего считать. На что выдала документы НП - перевод или оплата? Можете не отвечать, они по своей схеме в последнее время только переводы оформляют.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 17:19
Додано: Вів 31 лип, 2018 17:25
Наложка для физлиц через терминал Ощада уже давно ходит в отделениях Новой почты, как перевод.
Никак, кроме как использовать карты с нулевым балансом, которые отображают отказы и MCC.
Жалуйтесь в службу защиты прав потребителей. Нацбанк или на Урядову лінію.
Додано: Вів 31 лип, 2018 17:47
Дивно. Недавно розраховувався картою Комси в НП на Ощадівському терміналі - пише операція купівлі в торгово-сервісній мережі.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 18:05
Квесторе_поверніться
Речь идёт о наложенном платеже, а не оплате услуг НП.
Додано: Вів 31 лип, 2018 18:40
Соррі неуважно прочитав.
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