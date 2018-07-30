RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7708770977107711
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:19

  yuluk написав:Но я считаю , что это "Оплата товарів і послуг у торгових точках та Інтернеті", а он что перевод.

Не надо ничего считать. На что выдала документы НП - перевод или оплата? Можете не отвечать, они по своей схеме в последнее время только переводы оформляют.
Poleg
 
Повідомлень: 200
З нами з: 23.03.12
Подякував: 25 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:25

  yuluk написав:...чтоб комиссию брали за оплату через терминал. Оплатил кредиткой посылку в Новой почте...
Наложка для физлиц через терминал Ощада уже давно ходит в отделениях Новой почты, как перевод.

  yuluk написав:А как мне было понять , что это перевод, я ведь плачу через терминал.
Никак, кроме как использовать карты с нулевым балансом, которые отображают отказы и MCC.

  yuluk написав:Но я считаю , что это "Оплата товарів і послуг у торгових точках та Інтернеті", а он что перевод.
Жалуйтесь в службу защиты прав потребителей. Нацбанк или на Урядову лінію.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 191
З нами з: 08.03.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:33

Квесторе_поверніться
терминал был ощадбанка
yuluk
 
Повідомлень: 165
З нами з: 04.02.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:47

  yuluk написав:Квесторе_поверніться
терминал был ощадбанка

Дивно. Недавно розраховувався картою Комси в НП на Ощадівському терміналі - пише операція купівлі в торгово-сервісній мережі.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25310
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 18:05

Квесторе_поверніться
Речь идёт о наложенном платеже, а не оплате услуг НП.
Vorlon
 
Повідомлень: 5787
З нами з: 14.06.13
Подякував: 329 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 18:40

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Речь идёт о наложенном платеже, а не оплате услуг НП.

Соррі неуважно прочитав. :oops:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25310
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7708770977107711
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111, Vorlon, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3805)
31.07.2018 19:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.