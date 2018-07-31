Не надо ничего считать. На что выдала документы НП - перевод или оплата? Можете не отвечать, они по своей схеме в последнее время только переводы оформляют.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 17:19
Додано: Вів 31 лип, 2018 17:25
Наложка для физлиц через терминал Ощада уже давно ходит в отделениях Новой почты, как перевод.
Никак, кроме как использовать карты с нулевым балансом, которые отображают отказы и MCC.
Жалуйтесь в службу защиты прав потребителей. Нацбанк или на Урядову лінію.
Додано: Вів 31 лип, 2018 17:47
Дивно. Недавно розраховувався картою Комси в НП на Ощадівському терміналі - пише операція купівлі в торгово-сервісній мережі.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 18:05
Квесторе_поверніться
Речь идёт о наложенном платеже, а не оплате услуг НП.
Додано: Вів 31 лип, 2018 18:40
Соррі неуважно прочитав.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 19:22
yuluk
Платив через Приват- все ок, але працівнки ржуть,що я завжди вимагаю тільки Приват- термінал, ощад-влетів в таку комісію, що мало не покажеться, зараз тільки примат.
Додано: Вів 31 лип, 2018 19:39
скана ИНН было мало, теперь паспорт подавай с личным автогра
Сейчас залогинился в П24 и внезапно получил уведомление, что банк решил, будто мой паспорт изменился. Мол, или беги в банк с паспортом, или сделай его ксерокопии, да на каждой напиши «Копия верна» с личной подписью, да затем все их сфотографируй и вышли [s]на деревню дедушке[/s] на проверку.
У короеда от жары кукушка улетела на зиму, видимо.
Додано: Вів 31 лип, 2018 21:02
Ну и что здесь странного? А странно то, что операция в данном случае – не платеж 3-му лицу и не онлайн покупка, а погашение задолженности на своей Универсальной со своей дебетки Аваля, привязанной к Приват24 (операцию пытался провести через мобильное приложение приват24).
Если операции с привязанной картой надо так подтверждать, то зачем тогда вообще нужна эта привязка? Проще через сендмани перевести (что я в итоге и сделал). После этих мыслей я решил отвязать карту Аваля от Приват24, и, к своему удивлению, не нашел, как это сделать. Это вообще возможно?
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