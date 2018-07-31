Попробуйте уговорить их это сделать через чат, причем лучше в ЛикПее. Но наврядли
Оту фотопроверку обычно требует при 1м переводе после подвязки карты, дальше все идет без проблем
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 21:10
Re: Приватбанк
Попробуйте уговорить их это сделать через чат, причем лучше в ЛикПее. Но наврядли
Оту фотопроверку обычно требует при 1м переводе после подвязки карты, дальше все идет без проблем
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 31 лип, 2018 21:11
Re: Приватбанк
Desine sperare qui hic intras — Оставь надежду всяк сюда входящий.
Распространение эта фраза получила после того как стала завершающими словами в «Божественной комедии» Данте Алигьери. Эта надпись была размещена над вратами Ада в его произведении, а в будущем фигурировала у многих других поэтов и писателей: у Пушкина («Евгений Онегин»), Чехова («Циник»), даже Ленина, который включил фразу в свою статью.
На сегодняшний день эту фразу можно слышать во многих фильмах, сериалах и прочитать на страницах разных книг. Чаще всего её используют или в ироническом ключе, или чтобы подчеркнуть, что положение действительно безвыходное, и лучше сразу оставить надежду.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 00:42
Re: Приватбанк
..так так...вже біжимо займати чергу )))
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Додано: Сер 01 сер, 2018 05:43
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