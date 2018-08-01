ALEXANDR_DNEPR написав:Скажіть будь ласка, може хто вже користувався. Якщо перевести зняті кредитні кошти з кредитної картки Універсальна GOLD у розстрочку, та в подальшому, як і раніше - погашати всю заборгованість (не розстрочену, а те що використано в межах кредитного ліміту) протягом грейс-періоду, то грейс-період збережеться, або вже його не буде, оскільки я вже буду сплачувати проценти за розстрочені зняті готівкою кошти?
у привата любые операции входят в льготный период, и снятие и покупки и переводы, но на мыттевой рассрочке он пострижёт вас неслабо и с льготным периодом.
Так, я знаю, там буде річна ставка 2,9% х 12 + 4% = 38,8%. Все ж не зрозумів, чи буде потрапляння у грейс-період, якщо я буду, як і раніше - погашати до 25 числа основний борг за лімітом, та, наприклад - погашати також щомісячний платіж аннуїтетом за "Миттєвою розстрочкою", який буде оформлений 28-го, наприклад? Чи порушує "Миттєва розстрочка" та її власне - розстрочка на 10 місяців, грейс-період?
Народ, подскажите такое - по пенсионке (карте) 7 % на остаток начисляют на все средства на счету или только на пенсионные? Муж переводит пенсию на депо с услугой безналоговый, а на пенсионке держит тысячу-другую свободных денег(не пенсиооных) на хлебушек, но ничего на эти деньги не начисляют, хотя депозитное свойство подключено Манагер в отделении (со стажем) говорил, что начисляют 7% на все деньги, которые есть на счету, но на 3700 утверждают что это не так и кому верить не понятно. Просветите, кто в курсе
ALEXANDR_DNEPR написав:...я знаю, там буде річна ставка 2,9% х 12 + 4% = 38,8%...
Миттєва розстрочка має максимальний строк на 10 місяців і помножити на 2,9% від отриманої суми. У разі зняття щомісячної плати за розстрочку з кредитних коштів (і це буде щомісяця), то врахуємо ще 4%. Ставка на весь термін розстрочки тоді буде: (Сума.Розстрочки + 2,9% × 10) + 4% × 10 ≈ 80,6%. Для прикладу розстрочка на 1 тисячу гривень за весь певод: 1000 + 29% = 1290 + 40% = 1806.
ALEXANDR_DNEPR написав:Все ж не зрозумів, чи буде потрапляння у грейс-період, якщо я буду, як і раніше - погашати до 25 числа основний борг за лімітом, та, наприклад - погашати також щомісячний платіж аннуїтетом за "Миттєвою розстрочкою"...
Як написали раніше, так. Може ще бути момент, що розстрочку неможливо оформити після 25 числа.
Кассандра написав:Народ, подскажите такое - по пенсионке (карте) 7 % на остаток начисляют на все средства на счету или только на пенсионные? Муж переводит пенсию на депо с услугой безналоговый, а на пенсионке держит тысячу-другую свободных денег(не пенсиооных) на хлебушек, но ничего на эти деньги не начисляют, хотя депозитное свойство подключено Манагер в отделении (со стажем) говорил, что начисляют 7% на все деньги, которые есть на счету, но на 3700 утверждают что это не так и кому верить не понятно. Просветите, кто в курсе
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Нарахування відсотків на залишок коштів за договором 70.87 грн всього 19 644.78 грн