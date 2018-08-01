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  #<1 ... 7710771177127713
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:28

"Миттєва розстрочка" та грейс-період

  WachtAmRhein написав:
  ALEXANDR_DNEPR написав:Скажіть будь ласка, може хто вже користувався.
Якщо перевести зняті кредитні кошти з кредитної картки Універсальна GOLD у розстрочку, та в подальшому, як і раніше - погашати всю заборгованість (не розстрочену, а те що використано в межах кредитного ліміту) протягом грейс-періоду, то грейс-період збережеться, або вже його не буде, оскільки я вже буду сплачувати проценти за розстрочені зняті готівкою кошти?


у привата любые операции входят в льготный период, и снятие и покупки и переводы, но на мыттевой рассрочке он пострижёт вас неслабо и с льготным периодом.

Так, я знаю, там буде річна ставка 2,9% х 12 + 4% = 38,8%.
Все ж не зрозумів, чи буде потрапляння у грейс-період, якщо я буду, як і раніше - погашати до 25 числа основний борг за лімітом, та, наприклад - погашати також щомісячний платіж аннуїтетом за "Миттєвою розстрочкою", який буде оформлений 28-го, наприклад?
Чи порушує "Миттєва розстрочка" та її власне - розстрочка на 10 місяців, грейс-період?
ALEXANDR_DNEPR
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:31

  clientage написав:
  Julio написав:После этих мыслей я решил отвязать карту Аваля от Приват24, и, к своему удивлению, не нашел, как это сделать. Это вообще возможно?

Попробуйте уговорить их это сделать через чат, причем лучше в ЛикПее. Но наврядли :)
Оту фотопроверку обычно требует при 1м переводе после подвязки карты, дальше все идет без проблем :)


оне не удалят карту .. они ее могут сделать неотображаемой ) в другой акк примата вы ее повторно все равно не привяжите
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:44

Сколько рассрочек может быть оформленно одновременно?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:00

пенсионка привата

Народ, подскажите такое - по пенсионке (карте) 7 % на остаток начисляют на все средства на счету или только на пенсионные? Муж переводит пенсию на депо с услугой безналоговый, а на пенсионке держит тысячу-другую свободных денег(не пенсиооных) на хлебушек, но ничего на эти деньги не начисляют, хотя депозитное свойство подключено
Манагер в отделении (со стажем) говорил, что начисляют 7% на все деньги, которые есть на счету, но на 3700 утверждают что это не так и кому верить не понятно. Просветите, кто в курсе
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:18

  ALEXANDR_DNEPR написав:...я знаю, там буде річна ставка 2,9% х 12 + 4% = 38,8%...
Миттєва
розстрочка має максимальний строк на 10 місяців і помножити на 2,9% від отриманої суми.
У разі зняття щомісячної плати за розстрочку з кредитних коштів (і це буде щомісяця), то врахуємо ще 4%. Ставка на весь термін розстрочки тоді буде:
(Сума.Розстрочки + 2,9% × 10) + 4% × 10 ≈ 80,6%.
Для прикладу розстрочка на 1 тисячу гривень за весь певод:
1000 + 29% = 1290 + 40% = 1806.

  ALEXANDR_DNEPR написав:Все ж не зрозумів, чи буде потрапляння у грейс-період, якщо я буду, як і раніше - погашати до 25 числа основний борг за лімітом, та, наприклад - погашати також щомісячний платіж аннуїтетом за "Миттєвою розстрочкою"...
Як написали раніше, так.
Може ще бути момент, що розстрочку неможливо оформити після 25 числа.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:27

  BBC написав:Сколько рассрочек может быть оформленно одновременно?
А там ограничение не по лимиту оплаты частями?

  Кассандра написав:Народ, подскажите такое - по пенсионке (карте) 7 % на остаток начисляют на все средства на счету или только на пенсионные?
Как бы должны на все средства. Единственный момент, что доход с процента, который получен с целевых средств (пенсии), не будет облагаться налогом.

https://privatbank.ua/platezhnie-karty/deposit-property

В прошлом или позапрошлом месяце банк почему отключил эту опцию для некоторых клиентов — подключить надо повторно.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:34

  Кассандра написав:Народ, подскажите такое - по пенсионке (карте) 7 % на остаток начисляют на все средства на счету или только на пенсионные? Муж переводит пенсию на депо с услугой безналоговый, а на пенсионке держит тысячу-другую свободных денег(не пенсиооных) на хлебушек, но ничего на эти деньги не начисляют, хотя депозитное свойство подключено
Манагер в отделении (со стажем) говорил, что начисляют 7% на все деньги, которые есть на счету, но на 3700 утверждают что это не так и кому верить не понятно. Просветите, кто в курсе

https://privatbank.ua/platezhnie-karty/ ... naya-karta

7% річних на залишок власних коштів за Карткою для виплат пенсії
7% річних на залишок власних коштів за Карткою для виплат пенсії
Отримуйте 7% на залишок за карткою Відсотки, нараховані на пенсійні виплати, не оподатковуються. Достатньо мати на картці не менше ніж 100 грн та активувати депозитну властивість через банкомат або Приват24.
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Безкоштовний випуск та обслуговування.
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7% річних на залишок власних коштів

Из п24 23:59

Нарахування відсотків на залишок коштів за договором 70.87 грн всього 19 644.78 грн
никому не верю
sens
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