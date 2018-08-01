Додано: Сер 01 сер, 2018 21:00

Народ, подскажите такое - по пенсионке (карте) 7 % на остаток начисляют на все средства на счету или только на пенсионные? Муж переводит пенсию на депо с услугой безналоговый, а на пенсионке держит тысячу-другую свободных денег(не пенсиооных) на хлебушек, но ничего на эти деньги не начисляют, хотя депозитное свойство подключено

Манагер в отделении (со стажем) говорил, что начисляют 7% на все деньги, которые есть на счету, но на 3700 утверждают что это не так и кому верить не понятно. Просветите, кто в курсе