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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7712771377147715>
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 06:08

MASolomko за день до этого такие же платежи продавец получил через пару часов и до этого приват не обращался в мой банк,считаю деньги украдены и приват замыливает ситуацию
dexter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 06:24

  dexter написав:MASolomko за день до этого такие же платежи продавец получил через пару часов и до этого приват не обращался в мой банк...
dexter, ну не повезло. Выборочно выбрали платёж и решили проверить деньгу.
Почитайте этот раздел, у ряда пользователей форума тоже переводы уходят на проверку по финмониторингу.

  dexter написав:...считаю деньги украдены и приват замыливает ситуацию
Мало ли что Вы там считаете. Есть закон, в котором указаны рамки проведения операций.
Банк в законе (он не обязан Вам проводить операцию за минуту/час, там промежуток ДО 2/3 дней), выйдет с регламента — можно действовать ;)

Если не согласны, то обращайтесь в полицию/суд.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 06:30

MASolomko кто оплатит простой, моральные издержки и проценты за пользование заемными средствами? Покупатель считает, что деньги взял я!!
dexter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 06:35

  dexter написав:MASolomko кто оплатит простой, моральные издержки и проценты за пользование заемными средствами? Покупатель считает, что деньги взял я!!

Вы, т.к. не учли возможные риски :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 07:21

Re: Приватбанк

Жесть, на основании того, что "предыдущие платежи за пару часов приходили", сделать выводы, что так должно быть всегда. Не обращать внимания на регламент и хотеть моральной компенсации

Прям Валера 2.0
Не платите им по кредитам, в самом деле. Чего уж там
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 07:31

  dexter написав:Вчера, мной через мобильный терминал были оплачены пиломатериалы, на общую сумму 20000 грн,


Вот поэтому я всегда разбиваю в таких случаях на два платежа, второй желательно на другой день, удостоверившись, что первый платеж дошел нормально, спешка нужна при ловле блох.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 07:49

Re: Приватбанк

Пока извещаю коллег о сложившейся ситуации. Люди готовятся к закрытию счетов.Украденные 20000 обойдутся дорого.
dexter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 07:50

  Alex_ki написав:Жесть, на основании того, что "предыдущие платежи за пару часов приходили", сделать выводы, что так должно быть всегда. Не обращать внимания на регламент и хотеть моральной компенсации

Прям Валера 2.0
Не платите им по кредитам, в самом деле. Чего уж там

У меня свои обязательства и дети, меня не волнуют их регламенты
dexter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 07:57

С нетерпением ждём продолжение истории про "украденные 20к".
А то скучно как-то тут без Валерика :)
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 07:59

mustbe я не Валерик и обратка будет
dexter
 
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