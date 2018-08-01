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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 сер, 2018 06:08
MASolomko за день до этого такие же платежи продавец получил через пару часов и до этого приват не обращался в мой банк,считаю деньги украдены и приват замыливает ситуацию
Додано: Чет 02 сер, 2018 06:24
dexter, ну не повезло. Выборочно выбрали платёж и решили проверить деньгу.
Почитайте этот раздел, у ряда пользователей форума тоже переводы уходят на проверку по финмониторингу.
Мало ли что Вы там считаете. Есть закон, в котором указаны рамки проведения операций.
Банк в законе (он не обязан Вам проводить операцию за минуту/час, там промежуток ДО 2/3 дней), выйдет с регламента — можно действовать
Если не согласны, то обращайтесь в полицию/суд.
Додано: Чет 02 сер, 2018 06:30
MASolomko кто оплатит простой, моральные издержки и проценты за пользование заемными средствами? Покупатель считает, что деньги взял я!!
Додано: Чет 02 сер, 2018 06:35
Вы, т.к. не учли возможные риски
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 02 сер, 2018 07:21
Re: Приватбанк
Жесть, на основании того, что "предыдущие платежи за пару часов приходили", сделать выводы, что так должно быть всегда. Не обращать внимания на регламент и хотеть моральной компенсации
Прям Валера 2.0
Не платите им по кредитам, в самом деле. Чего уж там
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Додано: Чет 02 сер, 2018 07:31
Додано: Чет 02 сер, 2018 07:49
Re: Приватбанк
Пока извещаю коллег о сложившейся ситуации. Люди готовятся к закрытию счетов.Украденные 20000 обойдутся дорого.
Додано: Чет 02 сер, 2018 07:50
У меня свои обязательства и дети, меня не волнуют их регламенты
Додано: Чет 02 сер, 2018 07:57
С нетерпением ждём продолжение истории про "украденные 20к".
А то скучно как-то тут без Валерика
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