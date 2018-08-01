Все их обязательства как раз описаны регламентами. Их ваши проблемы аналогично не волнуют.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 сер, 2018 08:01
Re: Приватбанк
Все их обязательства как раз описаны регламентами. Их ваши проблемы аналогично не волнуют.
Додано: Чет 02 сер, 2018 08:01
Re: Приватбанк
О, онжеотец!
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Чет 02 сер, 2018 08:11
Додано: Чет 02 сер, 2018 08:32
Re: Приватбанк
Пока они не вышли за сроки регламентов, к ним никаких претензий, а вот вы себя глупо выставляете
Чтоб покупатели не подозревали что вы деньги забрали надо чеки сохранять до зачисления
Додано: Чет 02 сер, 2018 08:34
28 июля сделал возврат некачественного товара, оплаченного приватовской картой. В магазине сказали, что деньги вернутся в течение 3 банковских дней. Сегодня уже четверг, денег нет! Есть чек возврата, в котором операция успешна. Что там за регламенты в Приватбанке? Еще никогда такого не было! Всегда деньги возвращались сразу (если банк-экваер Приват), или же на следующий день. Не уже ли и здесь фин.мониторинг проверяет?
Додано: Чет 02 сер, 2018 08:40
Ну, закроете в Привате, откроете в другом банке — ситуация на 99% сможет спокойно повторится.
Например, в том же Конкорд банке полно сообщений от зверстования Аполоныча...
Что дальше не будите сотрудничать с банками? Откажитесь от терминала и банковских карт? Ну-ну.
Да и куда Вы смотрели, подписывая договор в ПриватБанке? Приняли его кровати не прочитав?
|