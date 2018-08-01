RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7712771377147715
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 08:01

Re: Приватбанк

  dexter написав:У меня свои обязательства и дети, меня не волнуют их регламенты

Все их обязательства как раз описаны регламентами. Их ваши проблемы аналогично не волнуют.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21411
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 4742 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 08:01

Re: Приватбанк

О, онжеотец!
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 222
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 08:11

  Faceless написав:
  dexter написав:У меня свои обязательства и дети, меня не волнуют их регламенты

Все их обязательства как раз описаны регламентами. Их ваши проблемы аналогично не волнуют.

Хорошо смеётся тот,кто смеётся последним
dexter
 
Повідомлень: 92
З нами з: 10.04.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 08:32

Re: Приватбанк

dexter написав:
  Faceless написав:
  dexter написав:У меня свои обязательства и дети, меня не волнуют их регламенты

Все их обязательства как раз описаны регламентами. Их ваши проблемы аналогично не волнуют.

Хорошо смеётся тот,кто смеётся последним
Пока они не вышли за сроки регламентов, к ним никаких претензий, а вот вы себя глупо выставляете
Чтоб покупатели не подозревали что вы деньги забрали надо чеки сохранять до зачисления
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21411
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 4742 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 08:34

28 июля сделал возврат некачественного товара, оплаченного приватовской картой. В магазине сказали, что деньги вернутся в течение 3 банковских дней. Сегодня уже четверг, денег нет! Есть чек возврата, в котором операция успешна. Что там за регламенты в Приватбанке? Еще никогда такого не было! Всегда деньги возвращались сразу (если банк-экваер Приват), или же на следующий день. Не уже ли и здесь фин.мониторинг проверяет?
Obval_Defoltovich
1
 
Повідомлень: 3639
З нами з: 14.06.10
Подякував: 332 раз.
Подякували: 865 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 08:40

  dexter написав:Люди готовятся к закрытию счетов.Украденные 20000 обойдутся дорого.
Ну, закроете в Привате, откроете в другом банке — ситуация на 99% сможет спокойно повторится.
Например, в том же Конкорд банке полно сообщений от зверстования Аполоныча...
Что дальше не будите сотрудничать с банками? Откажитесь от терминала и банковских карт? Ну-ну.

Да и куда Вы смотрели, подписывая договор в ПриватБанке? Приняли его кровати не прочитав?
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 197
З нами з: 08.03.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7712771377147715
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MASolomko і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13634)
02.08.2018 09:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.