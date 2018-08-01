Obval_Defoltovich написав:28 июля сделал возврат некачественного товара, оплаченного приватовской картой. В магазине сказали, что деньги вернутся в течение 3 банковских дней. Сегодня уже четверг, денег нет! Есть чек возврата, в котором операция успешна. Что там за регламенты в Приватбанке? Еще никогда такого не было! Всегда деньги возвращались сразу (если банк-экваер Приват), или же на следующий день. Не уже ли и здесь фин.мониторинг проверяет?
Бывает возврат и дольше. У меня раз было и до 7 дней.