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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7713771477157716
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 08:59

  Obval_Defoltovich написав:28 июля сделал возврат некачественного товара, оплаченного приватовской картой. В магазине сказали, что деньги вернутся в течение 3 банковских дней. Сегодня уже четверг, денег нет! Есть чек возврата, в котором операция успешна. Что там за регламенты в Приватбанке? Еще никогда такого не было! Всегда деньги возвращались сразу (если банк-экваер Приват), или же на следующий день. Не уже ли и здесь фин.мониторинг проверяет?


Бывает возврат и дольше. У меня раз было и до 7 дней.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:07

  Stringer написав:
  mustbe написав:Как стать випом в Привате ?


Депо экв 40000$

Мне предлагали за 500 кгрн. Но не недавно. Наверное все поменялось.
Но зачем нужен данный статус приглашавший меня на собеседование менеджер так и не смог убедить. Запомнился их как им казалось убивают наповал пример: один вип, приехавший на вечер в встречи выпускников в другой город захотел поиграть своим однокашникам на гитаре. Он позвонил менеджеру и попросил найти в этом городе где можно взять гитару на прокат. А это было вечер да ещё как бы не выходной. Но менеджер справился - гитару ему привезли прямо под кабак. Правда не на прокат, а ему пришлось её купить :). Но однокашникам он тогда сыграл.
Ну так как я на гитаре не играю, а билеты на самолёт, отели и вещи на забугорных сайтах предпочитаю покупать сам - то статус оформлять не стал
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:07

  mustbe написав:Как стать випом в Привате ?

А зачем Вам быть ВИП-клиентом? Купите лучше ОВГЗ
https://news.finance.ua/ru/news/-/43151 ... iya-k-ovgz
Желательно, в валюте...
Если бы у меня был свободный миллион, я бы купил. Доходность в 2 раза выше, чем по депозиту, и не надо платить налог.
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:18

Flamingo
Буквально "не недавно" и трава быа зеленее и солнце ласковее :-)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:45

  Stringer написав:Flamingo
Буквально "не недавно" и трава быа зеленее и солнце ласковее :-)

Дык я ж нискоко ни сумняшеся в справедливости
ваших слов. Разве что только по поводу солнца :). Лежу на пляжу уже четвёртый час и со всей ответственностью могу заявить - Солнышко отличное. Ласковее не придумаешь. Загар ложится на раз. Рекомендую.
А трава да. Ту что тут носят ни разу не зелёная ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:05

Убедили.
Не пойду в випы, останусь простым бомжеголдом :)
mustbe
 
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  #<1 ... 7713771477157716
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