Додано: Чет 02 сер, 2018 09:07

Stringer написав: mustbe написав: Как стать випом в Привате ? Как стать випом в Привате ?



Депо экв 40000$ Депо экв 40000$

Мне предлагали за 500 кгрн. Но не недавно. Наверное все поменялось.Но зачем нужен данный статус приглашавший меня на собеседование менеджер так и не смог убедить. Запомнился их как им казалось убивают наповал пример: один вип, приехавший на вечер в встречи выпускников в другой город захотел поиграть своим однокашникам на гитаре. Он позвонил менеджеру и попросил найти в этом городе где можно взять гитару на прокат. А это было вечер да ещё как бы не выходной. Но менеджер справился - гитару ему привезли прямо под кабак. Правда не на прокат, а ему пришлось её купить. Но однокашникам он тогда сыграл.Ну так как я на гитаре не играю, а билеты на самолёт, отели и вещи на забугорных сайтах предпочитаю покупать сам - то статус оформлять не стал