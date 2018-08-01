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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 сер, 2018 08:59
Obval_Defoltovich написав:
28 июля сделал возврат некачественного товара, оплаченного приватовской картой. В магазине сказали, что деньги вернутся в течение 3 банковских дней. Сегодня уже четверг, денег нет! Есть чек возврата, в котором операция успешна. Что там за регламенты в Приватбанке? Еще никогда такого не было! Всегда деньги возвращались сразу (если банк-экваер Приват), или же на следующий день. Не уже ли и здесь фин.мониторинг проверяет?
Бывает возврат и дольше. У меня раз было и до 7 дней.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:07
Stringer написав: mustbe написав:
Как стать випом в Привате ?
Депо экв 40000$
Мне предлагали за 500 кгрн. Но не недавно. Наверное все поменялось.
Но зачем нужен данный статус приглашавший меня на собеседование менеджер так и не смог убедить. Запомнился их как им казалось убивают наповал пример: один вип, приехавший на вечер в встречи выпускников в другой город захотел поиграть своим однокашникам на гитаре. Он позвонил менеджеру и попросил найти в этом городе где можно взять гитару на прокат. А это было вечер да ещё как бы не выходной. Но менеджер справился - гитару ему привезли прямо под кабак. Правда не на прокат, а ему пришлось её купить
. Но однокашникам он тогда сыграл.
Ну так как я на гитаре не играю, а билеты на самолёт, отели и вещи на забугорных сайтах предпочитаю покупать сам - то статус оформлять не стал
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:07
mustbe написав:
Как стать випом в Привате ?
А зачем Вам быть ВИП-клиентом? Купите лучше ОВГЗhttps://news.finance.ua/ru/news/-/43151 ... iya-k-ovgz
Желательно, в валюте...
Если бы у меня был свободный миллион, я бы купил. Доходность в 2 раза выше, чем по депозиту, и не надо платить налог.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:18
Flamingo
Буквально "не недавно" и трава быа зеленее и солнце ласковее
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:45
Stringer написав:Flamingo
Буквально "не недавно" и трава быа зеленее и солнце ласковее
Дык я ж нискоко ни сумняшеся в справедливости
ваших слов. Разве что только по поводу солнца
. Лежу на пляжу уже четвёртый час и со всей ответственностью могу заявить - Солнышко отличное. Ласковее не придумаешь. Загар ложится на раз. Рекомендую.
А трава да. Ту что тут носят ни разу не зелёная
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Додано: Чет 02 сер, 2018 10:05
Убедили.
Не пойду в випы, останусь простым бомжеголдом
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Додано: Чет 02 сер, 2018 12:00
MASolomko написав: ALEXANDR_DNEPR написав:
...я знаю, там буде річна ставка 2,9% х 12 + 4% = 38,8%...
Миттєва
розстрочка має максимальний строк на 10 місяців і помножити на 2,9% від отриманої суми.
У разі зняття щомісячної плати за розстрочку з кредитних коштів (і це буде щомісяця), то врахуємо ще 4%. Ставка на весь термін розстрочки тоді буде:
(Сума.Розстрочки + 2,9% × 10) + 4% × 10 ≈ 80,6%.
Для прикладу розстрочка на 1 тисячу гривень за весь певод:
1000 + 29% = 1290 + 40% = 1806.
ALEXANDR_DNEPR написав:
Все ж не зрозумів, чи буде потрапляння у грейс-період, якщо я буду, як і раніше - погашати до 25 числа основний борг за лімітом, та, наприклад - погашати також щомісячний платіж аннуїтетом за "Миттєвою розстрочкою"...
Як написали раніше, так.
Може ще бути момент, що розстрочку неможливо оформити після 25 числа.
Дякую!
Тільки 4% - це не місячний процент як 2,9%, це ВСЬОГО 4% від списання ануїтетного (рівного) платежу кожен місяць, тому за 10 місяців буде: 2,9% х 10 + 4% = 29% + 4% = 33%.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 15:05
Flamingo написав: Stringer написав: mustbe написав:
Как стать випом в Привате ?
Депо экв 40000$
Мне предлагали за 500 кгрн. Но не недавно.
Stringer написав:
Буквально "не недавно" и трава быа зеленее и солнце ласковее
Вся причина в тому, що долар вже не такий зелений як був.
До речі, коли віп-вхід був 0,5 млн., то приват рахував курс по 16 при реальному 26, то у доларах це було 30 тис.
А переваги сумнівні, грейс коротший з необхідністю повного погашення.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 15:33
Obval_Defoltovich написав:
Если бы у меня был свободный миллион, я бы купил. Доходность в 2 раза выше, чем по депозиту, и не надо платить налог.
не в 2а, а на пару %% більше
+50грн !
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