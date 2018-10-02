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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7775777677777778 Додано: Вів 02 жов, 2018 16:27 Искатель написав: Stringer написав: Искатель написав: Нет, я конечно, в курсе, что нельзя никому верить: ни сотрудникам в отделении, ни курицам на "горячей линии". Никому.

Но когда сам на это нарываешься, это неприятно.



Итак, отчитываюсь. Я здесь обещал рассказать, продадут ли в кассе недостающие евро с центами, чтобы забрать заказанную сумму.

Хрен там.

Ситуация оказалась намного хуже той, что радужно нарисовала идиотка с ГЛ, консультировавшая меня перед этим.



Итак.

1. Докупить евро с центами - нельзя.

2. Вообще купить, например, 11 евро - нельзя. Просто нельзя и все.

3. Заказ кратный 50 евро. Т.е. если вам надо снять например 439,64 евро, то, по задумке Приватбанка, надо заказать 400 евро, снять их, а остальное - сдать в кассу по их грабительскому курсу.

Нет, можно, конечно, положить под де бильные 1% годовых... и ждать, пока наростет...



Простояв час в очереди и поцеловав окошко кассы, вернулся ни с чем. Забирать 400 евро, как мне предложили (заказано было 450 с расчетом докупить до этой суммы, как мне пообещали!), не захотел.

Позвонил прямо из отделения на ГЛ ... и тут прозрел. Оказывается, консультации по работе кассы на ГЛ давать не могут!



В общем, бардак - он и есть бардак, что тут говорить...

Эх, жаль, у Привата кончились деньги на представителя на форуме... Нет, я конечно, в курсе, что нельзя никому верить: ни сотрудникам в отделении, ни курицам на "горячей линии". Никому.Но когда сам на это нарываешься, это неприятно.Итак, отчитываюсь. Я здесь обещал рассказать, продадут ли в кассе недостающие евро с центами, чтобы забрать заказанную сумму.Хрен там.Ситуация оказалась намного хуже той, что радужно нарисовала идиотка с ГЛ, консультировавшая меня перед этим.Итак.1. Докупить евро с центами - нельзя.2. Вообще купить, например, 11 евро - нельзя. Просто нельзя и все.3. Заказ кратный 50 евро. Т.е. если вам надо снять например 439,64 евро, то, по задумке Приватбанка, надо заказать 400 евро, снять их, а остальное - сдать в кассу по их грабительскому курсу.Нет, можно, конечно, положить под де бильные 1% годовых... и ждать, пока наростет...Простояв час в очереди и поцеловав окошко кассы, вернулся ни с чем. Забирать 400 евро, как мне предложили (заказано было 450 с расчетом докупить до этой суммы, как мне пообещали!), не захотел.Позвонил прямо из отделения на ГЛ ... и тут прозрел. Оказывается, консультации по работе кассы на ГЛ давать не могут!В общем, бардак - он и есть бардак, что тут говорить...Эх, жаль, у Привата кончились деньги на представителя на форуме...

Видимо злобная кассирша попалась. В этом случае она должна была предложить вам выкупить 4,64 евро и продать 5-15 евро в зависимости от того какие у неё купюры. В моем отделении такая операция обычное дело Видимо злобная кассирша попалась. В этом случае она должна была предложить вам выкупить 4,64 евро и продать 5-15 евро в зависимости от того какие у неё купюры. В моем отделении такая операция обычное дело

Не злобная. Просто тупая, только из института, судя по виду... Но начальница отделения, которая к нам вышла, походу, была не умней...

А я, если честно, уже растерялся и не подумал о таком варианте.

Ничего, подержу 2 месяца на депозите, доложу туда свою десятку - и в декабре заберу. Мне эта евромелочь не горит. Просто обидно, столько времени потратил... Не злобная. Просто тупая, только из института, судя по виду... Но начальница отделения, которая к нам вышла, походу, была не умней...А я, если честно, уже растерялся и не подумал о таком варианте.Ничего, подержу 2 месяца на депозите, доложу туда свою десятку - и в декабре заберу. Мне эта евромелочь не горит. Просто обидно, столько времени потратил...

Когда то давно, когда трава была зеленее, в Привате можно было купить хоть евроцент, а в кассе принимали монеты от одного евро.

Уже лет пять как банки ориентируются только на бумажные купюры - купить или сдать в кассу можно минимум 1 доллар и 5 евро Когда то давно, когда трава была зеленее, в Привате можно было купить хоть евроцент, а в кассе принимали монеты от одного евро.Уже лет пять как банки ориентируются только на бумажные купюры - купить или сдать в кассу можно минимум 1 доллар и 5 евро Stringer Повідомлень: 8010 З нами з: 23.01.13 Подякував: 227 раз. Подякували: 1098 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 жов, 2018 20:58 ПриватБанк монетизировал госбумаги на 27 млрд грн

Национализированный в декабре 2016 года ПриватБанк уже 20 месяцев не монетизирует капитализационные ОВГЗ, которые Минфин вложил в его капитал.



Об этом в интервью FinClub рассказала заместитель главы ПриватБанка Галина Пахачук.



«В момент перехода ПриватБанка под контроль государства он нуждался в ликвидности, и мы монетизировали бумаги на 27 млрд грн буквально в течение месяца: на 25 млрд грн – в конце декабря 2016-го, и на 2 млрд грн – в январе», – сказала замглавы банка.



Галина Пахачук подчеркнула, что с января 2017-го монетизация ОВГЗ не проводилась: в итоге из 155,3 млрд грн вложенных в капитал банка ОВГЗ у банка остались госбумаги на 128 млрд грн.



Монетизировать их у НБУ банк больше не сможет – регулятор отказался от политики фискального доминирования и больше не будет покупать госбумаги у банков, поэтому ПриватБанк думает над способами, как в будущем конвертировать эти ОВГЗ в ликвидность, если она понадобится банку.



«Если брать капитализационный портфель, то там дюрация около 10 лет – сейчас уже 9,3 года. Мы понимаем, что рынка для них нет, – сетует Галина Пахачук. – Учитывая, что монетизации Нацбанка больше не будет, для нас возможны несколько вариантов: продать с убытком, дождаться, когда появится рынок, который поглотит эти бумаги без дисконта, или вернуть их собственнику».



Уже в начале 2019 года банк предложит программа уменьшения удельного веса капитализационных ОВГЗ в структуре активов банка, пообещала Галина Пахачук.

https://finclub.net/news/privatbank-monetiziroval-gosbumagi-na-27-mlrd-grn.html Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи? Вкладчик1234

Повідомлень: 6305 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4235 раз. Подякували: 1452 раз. Профіль 2 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 жов, 2018 22:29 Re: Приватбанк Свинорылы-профессионалы, просьба прокомментировать.



По "пенсионной акции". Сделал три траты по >50 грн с разбивкой в двое суток (для верности) с Мастера, который идет как именная допка к пенсионной карте (основная безымянка у меня Виза). Сегодня Приват присылает электронное письмо с напоминанием "не забудьте расплатиться 3 раза по 50 грн"... Это что же, выходит, по допкам траты не учитываются, даже если они все равно МС? Надо менять ОСНОВНУЮ пенсКДВ Визу на Мастер и только тогда новые рассчёты будут учтены? Mathias Повідомлень: 57 З нами з: 25.05.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 9 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 жов, 2018 23:28 Mathias написав: Свинорылы-профессионалы, просьба прокомментировать.



По "пенсионной акции". Сделал три траты по >50 грн с разбивкой в двое суток (для верности) с Мастера, который идет как именная допка к пенсионной карте (основная безымянка у меня Виза). Сегодня Приват присылает электронное письмо с напоминанием "не забудьте расплатиться 3 раза по 50 грн"... Это что же, выходит, по допкам траты не учитываются, даже если они все равно МС? Надо менять ОСНОВНУЮ пенсКДВ Визу на Мастер и только тогда новые рассчёты будут учтены? Свинорылы-профессионалы, просьба прокомментировать.По "пенсионной акции". Сделал три траты по >50 грн с разбивкой в двое суток (для верности) с Мастера, который идет как именная допка к пенсионной карте (основная безымянка у меня Виза). Сегодня Приват присылает электронное письмо с напоминанием "не забудьте расплатиться 3 раза по 50 грн"... Это что же, выходит, по допкам траты не учитываются, даже если они все равно МС? Надо менять ОСНОВНУЮ пенсКДВ Визу на Мастер и только тогда новые рассчёты будут учтены?



Он всем сегодня прислал. И по мастерам пенсионным, и по визам пенсионным, и по допкам к мастерам и визам. Все карты траты 50+ грн три раза.

Тупо массовая рассылка. Забейте. Он всем сегодня прислал. И по мастерам пенсионным, и по визам пенсионным, и по допкам к мастерам и визам. Все карты траты 50+ грн три раза.Тупо массовая рассылка. Забейте. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1186 З нами з: 18.05.16 Подякував: 162 раз. Подякували: 137 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 жов, 2018 04:43 Re: Приватбанк Фантом написав: Тупо массовая рассылка. Забейте. Тупо массовая рассылка. Забейте.



Спасибо, что успокоили.

Однако Приват превратился в жирафа - когда было начало акции и когда пошла рассылка,почти месяц разницы. Наведу сегодня справки в чате. Спасибо, что успокоили.Однако Приват превратился в жирафа - когда было начало акции и когда пошла рассылка,почти месяц разницы. Наведу сегодня справки в чате. Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее! Goodman

Повідомлень: 2505 З нами з: 23.11.14 Подякував: 563 раз. Подякували: 324 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7775777677777778 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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