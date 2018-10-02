Искатель написав:Нет, я конечно, в курсе, что нельзя никому верить: ни сотрудникам в отделении, ни курицам на "горячей линии". Никому. Но когда сам на это нарываешься, это неприятно.
Итак, отчитываюсь. Я здесь обещал рассказать, продадут ли в кассе недостающие евро с центами, чтобы забрать заказанную сумму. Хрен там. Ситуация оказалась намного хуже той, что радужно нарисовала идиотка с ГЛ, консультировавшая меня перед этим.
Итак. 1. Докупить евро с центами - нельзя. 2. Вообще купить, например, 11 евро - нельзя. Просто нельзя и все. 3. Заказ кратный 50 евро. Т.е. если вам надо снять например 439,64 евро, то, по задумке Приватбанка, надо заказать 400 евро, снять их, а остальное - сдать в кассу по их грабительскому курсу. Нет, можно, конечно, положить под де бильные 1% годовых... и ждать, пока наростет...
Простояв час в очереди и поцеловав окошко кассы, вернулся ни с чем. Забирать 400 евро, как мне предложили (заказано было 450 с расчетом докупить до этой суммы, как мне пообещали!), не захотел. Позвонил прямо из отделения на ГЛ ... и тут прозрел. Оказывается, консультации по работе кассы на ГЛ давать не могут!
В общем, бардак - он и есть бардак, что тут говорить... Эх, жаль, у Привата кончились деньги на представителя на форуме...
Видимо злобная кассирша попалась. В этом случае она должна была предложить вам выкупить 4,64 евро и продать 5-15 евро в зависимости от того какие у неё купюры. В моем отделении такая операция обычное дело
Не злобная. Просто тупая, только из института, судя по виду... Но начальница отделения, которая к нам вышла, походу, была не умней... А я, если честно, уже растерялся и не подумал о таком варианте. Ничего, подержу 2 месяца на депозите, доложу туда свою десятку - и в декабре заберу. Мне эта евромелочь не горит. Просто обидно, столько времени потратил...
Когда то давно, когда трава была зеленее, в Привате можно было купить хоть евроцент, а в кассе принимали монеты от одного евро. Уже лет пять как банки ориентируются только на бумажные купюры - купить или сдать в кассу можно минимум 1 доллар и 5 евро
Национализированный в декабре 2016 года ПриватБанк уже 20 месяцев не монетизирует капитализационные ОВГЗ, которые Минфин вложил в его капитал.
Об этом в интервью FinClub рассказала заместитель главы ПриватБанка Галина Пахачук.
«В момент перехода ПриватБанка под контроль государства он нуждался в ликвидности, и мы монетизировали бумаги на 27 млрд грн буквально в течение месяца: на 25 млрд грн – в конце декабря 2016-го, и на 2 млрд грн – в январе», – сказала замглавы банка.
Галина Пахачук подчеркнула, что с января 2017-го монетизация ОВГЗ не проводилась: в итоге из 155,3 млрд грн вложенных в капитал банка ОВГЗ у банка остались госбумаги на 128 млрд грн.
Монетизировать их у НБУ банк больше не сможет – регулятор отказался от политики фискального доминирования и больше не будет покупать госбумаги у банков, поэтому ПриватБанк думает над способами, как в будущем конвертировать эти ОВГЗ в ликвидность, если она понадобится банку.
«Если брать капитализационный портфель, то там дюрация около 10 лет – сейчас уже 9,3 года. Мы понимаем, что рынка для них нет, – сетует Галина Пахачук. – Учитывая, что монетизации Нацбанка больше не будет, для нас возможны несколько вариантов: продать с убытком, дождаться, когда появится рынок, который поглотит эти бумаги без дисконта, или вернуть их собственнику».
Уже в начале 2019 года банк предложит программа уменьшения удельного веса капитализационных ОВГЗ в структуре активов банка, пообещала Галина Пахачук.
По "пенсионной акции". Сделал три траты по >50 грн с разбивкой в двое суток (для верности) с Мастера, который идет как именная допка к пенсионной карте (основная безымянка у меня Виза). Сегодня Приват присылает электронное письмо с напоминанием "не забудьте расплатиться 3 раза по 50 грн"... Это что же, выходит, по допкам траты не учитываются, даже если они все равно МС? Надо менять ОСНОВНУЮ пенсКДВ Визу на Мастер и только тогда новые рассчёты будут учтены?
По "пенсионной акции". Сделал три траты по >50 грн с разбивкой в двое суток (для верности) с Мастера, который идет как именная допка к пенсионной карте (основная безымянка у меня Виза). Сегодня Приват присылает электронное письмо с напоминанием "не забудьте расплатиться 3 раза по 50 грн"... Это что же, выходит, по допкам траты не учитываются, даже если они все равно МС? Надо менять ОСНОВНУЮ пенсКДВ Визу на Мастер и только тогда новые рассчёты будут учтены?
Он всем сегодня прислал. И по мастерам пенсионным, и по визам пенсионным, и по допкам к мастерам и визам. Все карты траты 50+ грн три раза. Тупо массовая рассылка. Забейте.
Искатель написав:Нет, я конечно, в курсе, что нельзя никому верить: ни сотрудникам в отделении, ни курицам на "горячей линии". Никому. Но когда сам на это нарываешься, это неприятно.
Итак, отчитываюсь. Я здесь обещал рассказать, продадут ли в кассе недостающие евро с центами, чтобы забрать заказанную сумму. Хрен там. Ситуация оказалась намного хуже той, что радужно нарисовала идиотка с ГЛ, консультировавшая меня перед этим.
Итак. 1. Докупить евро с центами - нельзя. 2. Вообще купить, например, 11 евро - нельзя. Просто нельзя и все. 3. Заказ кратный 50 евро. Т.е. если вам надо снять например 439,64 евро, то, по задумке Приватбанка, надо заказать 400 евро, снять их, а остальное - сдать в кассу по их грабительскому курсу. Нет, можно, конечно, положить под де бильные 1% годовых... и ждать, пока наростет...
Простояв час в очереди и поцеловав окошко кассы, вернулся ни с чем. Забирать 400 евро, как мне предложили (заказано было 450 с расчетом докупить до этой суммы, как мне пообещали!), не захотел. Позвонил прямо из отделения на ГЛ ... и тут прозрел. Оказывается, консультации по работе кассы на ГЛ давать не могут!
В общем, бардак - он и есть бардак, что тут говорить... Эх, жаль, у Привата кончились деньги на представителя на форуме...
В Альфе точно также нельзя докупить не кратную 5 Евро сумму, чтобы добавить на счет, только 5-10-...Евро. А вот снять с центами уже можно - остаток вам поменяют. По идее вам могли выдать 435 (при наличии 35 в кассе) + 4,64 (по курсу) или вы могли докупить 15, снять 450, а остаток по курсу
ol_zy написав:В Альфе точно также нельзя докупить не кратную 5 Евро сумму, чтобы добавить на счет, только 5-10-...Евро. А вот снять с центами уже можно - остаток вам поменяют. По идее вам могли выдать 435 (при наличии 35 в кассе) + 4,64 (по курсу) или вы могли докупить 15, снять 450, а остаток по курсу
Народ, сядьте покрепче! Мне только что позвонили из Головного офиса "Привата" по поводу моей претензии. Так вот. Прозвучало несколько раз(я специально пару раз переспросил!), что "Банк с центами вообще не работает!" Я говорю: "Мог кассир выкупить у меня 64 цента?" - "Нет" - "4 евро 64 цента?" - "Нет" - "9 евро 64 цента?" - "Нет. Кассир мог продать Вам 5 евро. Выплатить 440 евро. А 4,64 евро - перевести на карточку" - "А дальше что с ними делать?" - "Ждать, пока дорастет до 5 евро". ЗАНАВЕС. Немая сцена. Шок.
Как вам, народ?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html