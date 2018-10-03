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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7776777777787779
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 17:25

  Искатель написав:
  ol_zy написав:В Альфе точно также нельзя докупить не кратную 5 Евро сумму, чтобы добавить на счет, только 5-10-...Евро. А вот снять с центами уже можно - остаток вам поменяют. По идее вам могли выдать 435 (при наличии 35 в кассе) + 4,64 (по курсу) или вы могли докупить 15, снять 450, а остаток по курсу :)


Народ, сядьте покрепче!
Мне только что позвонили из Головного офиса "Привата" по поводу моей претензии.
Так вот.
Прозвучало несколько раз(я специально пару раз переспросил!), что "Банк с центами вообще не работает!"
Я говорю: "Мог кассир выкупить у меня 64 цента?" - "Нет" - "4 евро 64 цента?" - "Нет" - "9 евро 64 цента?" - "Нет. Кассир мог продать Вам 5 евро. Выплатить 440 евро. А 4,64 евро - перевести на карточку" - "А дальше что с ними делать?" - "Ждать, пока дорастет до 5 евро".
ЗАНАВЕС. Немая сцена. Шок.

Как вам, народ? :)

Это к вам, походу, студент-стажер звонил - почти 0 в банк. деле. Надо было его спросить, а если я все карты и счета закрою... бред какой-то он вам озвучил.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 17:30

  Інкогніто написав:Отправка с привата для бизнеса на любые счета 3 грн (кроме оплаты налогов), имеется ввиду отправка на личные счета 2620, 2625 пока есть ещё такие, 2630, котловые?
В тот же день, если до 16:30?
Я так понимаю, лучше в другой банк, чтобы не дороже 3 грн?

А чего у вас налоги особняком? Теже 3грн. Если счет контрагента в привате, то платежка 0грн. После 16-30 по вечернему тарифу, но по идее в тот же день, если банк получатель примет.
А так до 16-30, то точно в тот же день.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:29

Re: Приватбанк - варто ЗАДУМАТИСЬ!!!

.....що тут? - кажуть представник банку сюди не заходить?
— а Я тільки їм хотів написати, щоб щось думали на рахунок їхніх %% по гривні, а то вже в багатьох банків трохи "рухнулись" %% вгору", а Приват щось "дрімає" :roll:
- бо, через місяць, моє депо закінчується і Я б не хотів його забирати, а нехай пролонгується ще на пів року! - але, якщо %% не зміняться(хоч на +1%), то прийдеться таки забирати своїх ~100К і нести в інший банк(наприклад, у банк "Лева", де сьогодні відкрив стовпчик на пів року)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:33

  ol_zy написав:
  Інкогніто написав:Отправка с привата для бизнеса на любые счета 3 грн (кроме оплаты налогов), имеется ввиду отправка на личные счета 2620, 2625 пока есть ещё такие, 2630, котловые?
В тот же день, если до 16:30?
Я так понимаю, лучше в другой банк, чтобы не дороже 3 грн?

А чего у вас налоги особняком? Теже 3грн.
А так до 16-30, то точно в тот же день.


Стоимость платежей зависит от тарифа РКО.
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:05

  Stringer написав:Любой банк, включая приват, в состоянии выкупить у клиента любые центы, оставшиеся на карте или после депозита, а то что говорят идиотки на кале привата - то другой вопрос.

раньше да - в привате выкупали центы у клиентов прямо на кассе без проблем.
да че там. даже купить центы было не проблема (правда в онлайне).
я вам говорю как СЕЙЧАС оно работает.
если думаете что правы вы - попробуйте пойти в кассе продать свои центы бегемоту
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:22

Re: Приватбанк

  Долярчик написав:якщо %% не зміняться(хоч на +1%), то прийдеться таки забирати своїх ~100К і нести в інший банк

Кіна не буде, бегемот на дієті.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:09

  mephala написав:
  Stringer написав:Любой банк, включая приват, в состоянии выкупить у клиента любые центы, оставшиеся на карте или после депозита, а то что говорят идиотки на кале привата - то другой вопрос.

раньше да - в привате выкупали центы у клиентов прямо на кассе без проблем.
да че там. даже купить центы было не проблема (правда в онлайне).
я вам говорю как СЕЙЧАС оно работает.
если думаете что правы вы - попробуйте пойти в кассе продать свои центы бегемоту

Ваши фантазии неуместны. Пытайтесь осмысливать тексты - не центы внесённые в кассу, а центы оставшиеся на карте или депозите. Именно СЕЙЧАС, во всех банках страны, у вас выкупят любые центы при выдаче депозитов, процентов с них, или остатков с карты.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 06:39

  Інкогніто написав:Отправка с привата для бизнеса на любые счета 3 грн (кроме оплаты налогов), имеется ввиду отправка на личные счета 2620, 2625 пока есть ещё такие, 2630, котловые?
В тот же день, если до 16:30?
Я так понимаю, лучше в другой банк, чтобы не дороже 3 грн?

Все внешние платежи с текущего счета через Приват24 для бизнеса - 3 грн. (до 16.30), в том числе и оплата налогов, внутри банка - бесплатно (на КДВ - 0,8% комиссия). Плюс ежемесячная комиссия - 100 грн.
На личные счета или других физлиц (2620,2625,2630, котловые и т.п.) просто так ничего отправить не получится - все платежи через Приват24 для бизнеса на физлиц проходят проверку на оплату налогов и ЕСВ.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:16

  Stringer написав:
  mephala написав:
  Stringer написав:Любой банк, включая приват, в состоянии выкупить у клиента любые центы, оставшиеся на карте или после депозита, а то что говорят идиотки на кале привата - то другой вопрос.

раньше да - в привате выкупали центы у клиентов прямо на кассе без проблем.
да че там. даже купить центы было не проблема (правда в онлайне).
я вам говорю как СЕЙЧАС оно работает.
если думаете что правы вы - попробуйте пойти в кассе продать свои центы бегемоту

Ваши фантазии неуместны. Пытайтесь осмысливать тексты - не центы внесённые в кассу, а центы оставшиеся на карте или депозите. Именно СЕЙЧАС, во всех банках страны, у вас выкупят любые центы при выдаче депозитов, процентов с них, или остатков с карты.

вы вообще читали про что речь шла изначально и про что я писал?
походу вы решили вставить свои 5 копеек вообще не читая.
изначально речь шла про центы находящиеся на карте. так что это как раз ваши фантазии неуместны.
и если вы считаете что сейчас приват выкупит у вас центы с карты в кассе то сходите и продайте. потом придете и покажите скан ордерка где у вас центы выкупили. люди вам говорят о практике как оно сейчас в привате работает а вы демагогией занялись.
mephala
 
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