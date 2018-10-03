Додано: Чет 04 жов, 2018 09:16

Stringer написав: mephala написав: Stringer написав: Любой банк, включая приват, в состоянии выкупить у клиента любые центы, оставшиеся на карте или после депозита, а то что говорят идиотки на кале привата - то другой вопрос. Любой банк, включая приват, в состоянии выкупить у клиента любые центы, оставшиеся на карте или после депозита, а то что говорят идиотки на кале привата - то другой вопрос.

раньше да - в привате выкупали центы у клиентов прямо на кассе без проблем.

да че там. даже купить центы было не проблема (правда в онлайне).

я вам говорю как СЕЙЧАС оно работает.

если думаете что правы вы - попробуйте пойти в кассе продать свои центы бегемоту раньше да - в привате выкупали центы у клиентов прямо на кассе без проблем.да че там. даже купить центы было не проблема (правда в онлайне).я вам говорю как СЕЙЧАС оно работает.если думаете что правы вы - попробуйте пойти в кассе продать свои центы бегемоту

Ваши фантазии неуместны. Пытайтесь осмысливать тексты - не центы внесённые в кассу, а центы оставшиеся на карте или депозите. Именно СЕЙЧАС, во всех банках страны, у вас выкупят любые центы при выдаче депозитов, процентов с них, или остатков с карты. Ваши фантазии неуместны. Пытайтесь осмысливать тексты - не центы внесённые в кассу, а центы оставшиеся на карте или депозите. Именно СЕЙЧАС, во всех банках страны, у вас выкупят любые центы при выдаче депозитов, процентов с них, или остатков с карты.

вы вообще читали про что речь шла изначально и про что я писал?походу вы решили вставить свои 5 копеек вообще не читая.изначально речь шла про центы находящиеся на карте. так что это как раз ваши фантазии неуместны.и если вы считаете что сейчас приват выкупит у вас центы с карты в кассе то сходите и продайте. потом придете и покажите скан ордерка где у вас центы выкупили. люди вам говорят о практике как оно сейчас в привате работает а вы демагогией занялись.