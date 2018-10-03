ol_zy написав:В Альфе точно также нельзя докупить не кратную 5 Евро сумму, чтобы добавить на счет, только 5-10-...Евро. А вот снять с центами уже можно - остаток вам поменяют. По идее вам могли выдать 435 (при наличии 35 в кассе) + 4,64 (по курсу) или вы могли докупить 15, снять 450, а остаток по курсу
Народ, сядьте покрепче! Мне только что позвонили из Головного офиса "Привата" по поводу моей претензии. Так вот. Прозвучало несколько раз(я специально пару раз переспросил!), что "Банк с центами вообще не работает!" Я говорю: "Мог кассир выкупить у меня 64 цента?" - "Нет" - "4 евро 64 цента?" - "Нет" - "9 евро 64 цента?" - "Нет. Кассир мог продать Вам 5 евро. Выплатить 440 евро. А 4,64 евро - перевести на карточку" - "А дальше что с ними делать?" - "Ждать, пока дорастет до 5 евро". ЗАНАВЕС. Немая сцена. Шок.
Как вам, народ?
Это к вам, походу, студент-стажер звонил - почти 0 в банк. деле. Надо было его спросить, а если я все карты и счета закрою... бред какой-то он вам озвучил.
Інкогніто написав:Отправка с привата для бизнеса на любые счета 3 грн (кроме оплаты налогов), имеется ввиду отправка на личные счета 2620, 2625 пока есть ещё такие, 2630, котловые? В тот же день, если до 16:30? Я так понимаю, лучше в другой банк, чтобы не дороже 3 грн?
А чего у вас налоги особняком? Теже 3грн. Если счет контрагента в привате, то платежка 0грн. После 16-30 по вечернему тарифу, но по идее в тот же день, если банк получатель примет. А так до 16-30, то точно в тот же день.
.....що тут? - кажуть представник банку сюди не заходить? — а Я тільки їм хотів написати, щоб щось думали на рахунок їхніх %% по гривні, а то вже в багатьох банків трохи "рухнулись" %% вгору", а Приват щось "дрімає" - бо, через місяць, моє депо закінчується і Я б не хотів його забирати, а нехай пролонгується ще на пів року! - але, якщо %% не зміняться(хоч на +1%), то прийдеться таки забирати своїх ~100К і нести в інший банк(наприклад, у банк "Лева", де сьогодні відкрив стовпчик на пів року)
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Інкогніто написав:Отправка с привата для бизнеса на любые счета 3 грн (кроме оплаты налогов), имеется ввиду отправка на личные счета 2620, 2625 пока есть ещё такие, 2630, котловые? В тот же день, если до 16:30? Я так понимаю, лучше в другой банк, чтобы не дороже 3 грн?
А чего у вас налоги особняком? Теже 3грн. А так до 16-30, то точно в тот же день.
Stringer написав:Любой банк, включая приват, в состоянии выкупить у клиента любые центы, оставшиеся на карте или после депозита, а то что говорят идиотки на кале привата - то другой вопрос.
раньше да - в привате выкупали центы у клиентов прямо на кассе без проблем. да че там. даже купить центы было не проблема (правда в онлайне). я вам говорю как СЕЙЧАС оно работает. если думаете что правы вы - попробуйте пойти в кассе продать свои центы бегемоту
Stringer написав:Любой банк, включая приват, в состоянии выкупить у клиента любые центы, оставшиеся на карте или после депозита, а то что говорят идиотки на кале привата - то другой вопрос.
раньше да - в привате выкупали центы у клиентов прямо на кассе без проблем. да че там. даже купить центы было не проблема (правда в онлайне). я вам говорю как СЕЙЧАС оно работает. если думаете что правы вы - попробуйте пойти в кассе продать свои центы бегемоту
Ваши фантазии неуместны. Пытайтесь осмысливать тексты - не центы внесённые в кассу, а центы оставшиеся на карте или депозите. Именно СЕЙЧАС, во всех банках страны, у вас выкупят любые центы при выдаче депозитов, процентов с них, или остатков с карты.
Інкогніто написав:Отправка с привата для бизнеса на любые счета 3 грн (кроме оплаты налогов), имеется ввиду отправка на личные счета 2620, 2625 пока есть ещё такие, 2630, котловые? В тот же день, если до 16:30? Я так понимаю, лучше в другой банк, чтобы не дороже 3 грн?
Все внешние платежи с текущего счета через Приват24 для бизнеса - 3 грн. (до 16.30), в том числе и оплата налогов, внутри банка - бесплатно (на КДВ - 0,8% комиссия). Плюс ежемесячная комиссия - 100 грн. На личные счета или других физлиц (2620,2625,2630, котловые и т.п.) просто так ничего отправить не получится - все платежи через Приват24 для бизнеса на физлиц проходят проверку на оплату налогов и ЕСВ.
Stringer написав:Любой банк, включая приват, в состоянии выкупить у клиента любые центы, оставшиеся на карте или после депозита, а то что говорят идиотки на кале привата - то другой вопрос.
раньше да - в привате выкупали центы у клиентов прямо на кассе без проблем. да че там. даже купить центы было не проблема (правда в онлайне). я вам говорю как СЕЙЧАС оно работает. если думаете что правы вы - попробуйте пойти в кассе продать свои центы бегемоту
Ваши фантазии неуместны. Пытайтесь осмысливать тексты - не центы внесённые в кассу, а центы оставшиеся на карте или депозите. Именно СЕЙЧАС, во всех банках страны, у вас выкупят любые центы при выдаче депозитов, процентов с них, или остатков с карты.
вы вообще читали про что речь шла изначально и про что я писал? походу вы решили вставить свои 5 копеек вообще не читая. изначально речь шла про центы находящиеся на карте. так что это как раз ваши фантазии неуместны. и если вы считаете что сейчас приват выкупит у вас центы с карты в кассе то сходите и продайте. потом придете и покажите скан ордерка где у вас центы выкупили. люди вам говорят о практике как оно сейчас в привате работает а вы демагогией занялись.