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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7778777977807781>
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:50

  Искатель написав:mephala и Stringer, ребята, не ссорьтесь, пожалуйста!

Все озвученное было с одной целью: чтобы на эти грабли не наступали остальные.
И еще: походу, Приват меняет правила во время игры. Опять чисто под себя.
Логика тут предельно ясна: у многих останутся остатки на картах, по которым не надо начислять даже их сиротский 1% годовых... С голого по нитке - банку пуховик, как говорится...

Та ничего он не меняет, если какая кура в касссе не хочет выкупать у вас центы, на крайняк - закройте карту, получите остаток в кассе( хочу посмотреть, на каком основании вам откажут выдать средства с закрытого счёта), и откройте новую карту.
Мне в моем отделении все эти манипуляции ни к чему, там все это делают без всяких извращений
Востаннє редагувалось Stringer в Чет 04 жов, 2018 09:52, всього редагувалось 1 раз.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:52

  Искатель написав:mephala и Stringer, ребята, не ссорьтесь, пожалуйста!

Все озвученное было с одной целью: чтобы на эти грабли не наступали остальные.
И еще: походу, Приват меняет правила во время игры. Опять чисто под себя.
Логика тут предельно ясна: у многих останутся остатки на картах, по которым не надо начислять даже их сиротский 1% годовых... С голого по нитке - банку пуховик, как говорится...

Дык продать эти центы можно в приват24. А вот докупить до красивой суммы нет, ни через п24 ни через кассу.
Вот и весь смысл. приват, как и давно обещал, понижает привлекательность работы с валютой. Даже такими методами
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:54

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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:40

  curiousobro написав:Дык продать эти центы можно в приват24.

я про это и говорил. касса отказывается работать с центами даже если они на карте. притом что раньше таких проблем не было. я в свое время просто приватвклад закрыл на гривневую карту. как оказалось с 18го года даже так уже нельзя - депозит возвращают на валютную карту без вариантов. теперь только с валютной карты на гривневую карту можно перевести по курсу остатки.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:39

Сегодня хотел перевыпустить карту по сроку. Система отказала, позвонил на горячку - оказывается я перевыпустил уже 6 карт, так меня заблокировали 09.2018 и сказали год без бесплатных карт теперь сидеть, до 09.2019. Причем карты перевыпускались постепенно с начала года. А заблокировали лишь осенью.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:48

  Sanio написав:На личные счета или других физлиц (2620,2625,2630, котловые и т.п.) просто так ничего отправить не получится - все платежи через Приват24 для бизнеса на физлиц проходят проверку на оплату налогов и ЕСВ.

Не все платежи на физлиц требуют оплаты налогов. Например, возврат по перерасходу, т.е. вы купили за наличку составили аванс. отчет, тогда эта сумма возвращается без уплаты налогов. Но это касается всех банков, а не только привата. И если при формировании подобной платежки вам банк не светит напоминалку (как приват), то это не значит, что не будут проверять - еще как проверяют.
Востаннє редагувалось ol_zy в Чет 04 жов, 2018 15:04, всього редагувалось 1 раз.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:07

Re: Приватбанк

  Искатель написав:Логика тут предельно ясна: у многих останутся остатки на картах, по которым не надо начислять даже их сиротский 1% годовых... С голого по нитке - банку пуховик, как говорится...


З картки ще можна просто потратити, або відкрити при +2 єврах приват-вклад чи інший на який будуть капати напівсиртські 0,5 % чи до 1,2%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:38

  ol_zy написав:Не всё требуют оплаты налогов. Например, возврат по перерасходу, т.е. вы купили за наличку составили аванс. отчет, тогда эта сумма возвращается без уплаты налогов.

Этого лучше не делать. Фискалы настаивают на том, что возмещение стоимости купленного физлицом товара для субъекта предпринимательской деятельности за наличку (по авансовому отчету) должно облагатся ПДФЛ и ВС. Хотя это бред, но потом много менингита доказывать это в суде. За наличку можно покупать, если физлицо получило деньги на покупку наперед авансом или оплачивать корпоративной картой. Но возвращать деньги на карту физлица после оплаты за товар наличкой - грозит штрафом. Хотя, правда, банк такие платежи пропускает.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:41

Поповнюйте мобільний без комісії з 4 жовтня 2018 до 4 січня 2019
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Sanio
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:48

  Sanio написав:Поповнюйте мобільний без комісії з 4 жовтня 2018 до 4 січня 2019
https://promos.privatbank.ua/ua/popovny ... z-komisiyi

Они совсем крышей поехали чтоли?

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Вкладчик1234
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