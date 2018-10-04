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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7778777977807781
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:02

  Sanio написав:Поповнюйте мобільний без комісії з 4 жовтня 2018 до 4 січня 2019
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:12

  Sanio написав:
  ol_zy написав:Не всё требуют оплаты налогов. Например, возврат по перерасходу, т.е. вы купили за наличку составили аванс. отчет, тогда эта сумма возвращается без уплаты налогов.

Этого лучше не делать. Фискалы настаивают на том, что возмещение стоимости купленного физлицом товара для субъекта предпринимательской деятельности за наличку (по авансовому отчету) должно облагатся ПДФЛ и ВС. Хотя это бред, но потом много менингита доказывать это в суде. За наличку можно покупать, если физлицо получило деньги на покупку наперед авансом или оплачивать корпоративной картой. Но возвращать деньги на карту физлица после оплаты за товар наличкой - грозит штрафом. Хотя, правда, банк такие платежи пропускает.

За 10 лет подобной практики ни одной претензии он налоговой не поступало при условии, что покупалось для основной хоз. деятельности предприятия.
ol_zy
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