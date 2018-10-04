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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7778777977807781
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:02

  Sanio написав:Поповнюйте мобільний без комісії з 4 жовтня 2018 до 4 січня 2019
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Тільки СВІЙ ФІНАНСОВИЙ. Зато, як громко звучить :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:12

  Sanio написав:
  ol_zy написав:Не всё требуют оплаты налогов. Например, возврат по перерасходу, т.е. вы купили за наличку составили аванс. отчет, тогда эта сумма возвращается без уплаты налогов.

Этого лучше не делать. Фискалы настаивают на том, что возмещение стоимости купленного физлицом товара для субъекта предпринимательской деятельности за наличку (по авансовому отчету) должно облагатся ПДФЛ и ВС. Хотя это бред, но потом много менингита доказывать это в суде. За наличку можно покупать, если физлицо получило деньги на покупку наперед авансом или оплачивать корпоративной картой. Но возвращать деньги на карту физлица после оплаты за товар наличкой - грозит штрафом. Хотя, правда, банк такие платежи пропускает.

За 10 лет подобной практики ни одной претензии он налоговой не поступало при условии, что покупалось для основной хоз. деятельности предприятия. При этом физ. лицо сотрудник предприятия.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:17

  ol_zy написав:
  Sanio написав:
  ol_zy написав:Не всё требуют оплаты налогов. Например, возврат по перерасходу, т.е. вы купили за наличку составили аванс. отчет, тогда эта сумма возвращается без уплаты налогов.

Этого лучше не делать. Фискалы настаивают на том, что возмещение стоимости купленного физлицом товара для субъекта предпринимательской деятельности за наличку (по авансовому отчету) должно облагатся ПДФЛ и ВС. Хотя это бред, но потом много менингита доказывать это в суде. За наличку можно покупать, если физлицо получило деньги на покупку наперед авансом или оплачивать корпоративной картой. Но возвращать деньги на карту физлица после оплаты за товар наличкой - грозит штрафом. Хотя, правда, банк такие платежи пропускает.

За 10 лет подобной практики ни одной претензии он налоговой не поступало при условии, что покупалось для основной хоз. деятельности предприятия. При этом физ. лицо сотрудник предприятия.


Это новая улучшенная трактовка. Деньги очень нужны в казну.
https://buhgalter911.com/news/news-1039298.html
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:23

что с приматом?
п24 и все остальные сервисы лежат
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:26

Re: Приватбанк

IMPRINTER написав:что с приматом?
п24 и все остальные сервисы лежат

Постернака на роботу взяли))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:43

  stryzhko написав:
IMPRINTER написав:что с приматом?
п24 и все остальные сервисы лежат

Постернака на роботу взяли))

через сервис https://kabanchik.ua
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 18:16

  IMPRINTER написав:что с приматом?
п24 и все остальные сервисы лежат

Из-за аварии на линиях связи в работе онлайн-сервисов ПриватБанка возможны временные перебои
Перебои в работе сетей глобальной передачи данных крупнейших украинских провайдеров интернета компаний Укртелеком и DataGroup могут привести к временным перебоям в работе онлайн-сервисов и веб-сайта ПриватБанка с 17:15 4 октября.

Авария линий связи случилась в Германии, это подтвердили операторы передачи данных.
https://news.finance.ua/ru/news/-/435975/privatbank-predupredil-o-sboyah-v-rabote-onlajn-servisov
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 18:20

Приватбанк почав видавати кредити під заставу ОВДП
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 19:02

  freeze написав:
  ol_zy написав:
  ol_zy написав:Не всё требуют оплаты налогов. Например, возврат по перерасходу, т.е. вы купили за наличку составили аванс. отчет, тогда эта сумма возвращается без уплаты налогов.
  Sanio написав:Этого лучше не делать. Фискалы настаивают на том, что возмещение стоимости купленного физлицом товара для субъекта предпринимательской деятельности за наличку (по авансовому отчету) должно облагатся ПДФЛ и ВС. Хотя это бред, но потом много менингита доказывать это в суде. За наличку можно покупать, если физлицо получило деньги на покупку наперед авансом или оплачивать корпоративной картой. Но возвращать деньги на карту физлица после оплаты за товар наличкой - грозит штрафом. Хотя, правда, банк такие платежи пропускает.

За 10 лет подобной практики ни одной претензии он налоговой не поступало при условии, что покупалось для основной хоз. деятельности предприятия. При этом физ. лицо сотрудник предприятия.


Это новая улучшенная трактовка. Деньги очень нужны в казну.
https://buhgalter911.com/news/news-1039298.html

Согласно решения ВСУ которое там в статье (а на него могут ссылаться как на прецедент) не облагаются налогом средства, которые юр. лицо вернуло сотруднику.
https://buhgalter911.com/news/news-1038929.html
Более того приведенное в статье письмо из налоговой, в котором бред про НДФЛ и ВС - это консультация конкретному лицу без права использования остальными.
ol_zy
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