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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 жов, 2018 03:23
К сожалению, у нас в судебной практике не действует прецедентное право. Решения суда, как и консультация налоговой, относится только к лицу, которое получило это письмо и обжаловало его в суде. Не сомневайтесь, что вы или кто-то другой получит точно такую же консультацию и придется вновь обжаловать ее в индивидуальном порядке в суде... Страна чудес.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:12
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:52
Re: Приватбанк
Проверяйте, зашел кэшбек за Apple Pay, причём с уведомлением через Wallet, а не П24.
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