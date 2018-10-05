ol_zy написав:Согласно решения ВСУ которое там в статье (а на него могут ссылаться как на прецедент) не облагаются налогом средства, которые юр. лицо вернуло сотруднику. https://buhgalter911.com/news/news-1038929.html Более того приведенное в статье письмо из налоговой, в котором бред про НДФЛ и ВС - это консультация конкретному лицу без права использования остальными.
К сожалению, у нас в судебной практике не действует прецедентное право. Решения суда, как и консультация налоговой, относится только к лицу, которое получило это письмо и обжаловало его в суде. Не сомневайтесь, что вы или кто-то другой получит точно такую же консультацию и придется вновь обжаловать ее в индивидуальном порядке в суде... Страна чудес.
ol_zy написав:Согласно решения ВСУ которое там в статье (а на него могут ссылаться как на прецедент) не облагаются налогом средства, которые юр. лицо вернуло сотруднику. https://buhgalter911.com/news/news-1038929.html Более того приведенное в статье письмо из налоговой, в котором бред про НДФЛ и ВС - это консультация конкретному лицу без права использования остальными.
К сожалению, у нас в судебной практике не действует прецедентное право. Решения суда, как и консультация налоговой, относится только к лицу, которое получило это письмо и обжаловало его в суде. Не сомневайтесь, что вы или кто-то другой получит точно такую же консультацию и придется вновь обжаловать ее в индивидуальном порядке в суде... Страна чудес.
Решение ВСУ как раз признается и обязано быть использовано во всех последующих подобных разбирательствах и не важно кого они касаются.