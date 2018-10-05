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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7779778077817782
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 23:05

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melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 03:23

  ol_zy написав:Согласно решения ВСУ которое там в статье (а на него могут ссылаться как на прецедент) не облагаются налогом средства, которые юр. лицо вернуло сотруднику.
https://buhgalter911.com/news/news-1038929.html
Более того приведенное в статье письмо из налоговой, в котором бред про НДФЛ и ВС - это консультация конкретному лицу без права использования остальными.

К сожалению, у нас в судебной практике не действует прецедентное право. Решения суда, как и консультация налоговой, относится только к лицу, которое получило это письмо и обжаловало его в суде. Не сомневайтесь, что вы или кто-то другой получит точно такую же консультацию и придется вновь обжаловать ее в индивидуальном порядке в суде... Страна чудес.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:12

Я так понимаю,это из-за аварии у меня в Приват24 вместо движения по картам - вот это:
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Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:52

Re: Приватбанк

Проверяйте, зашел кэшбек за Apple Pay, причём с уведомлением через Wallet, а не П24.
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 08:02

  Sanio написав:
  ol_zy написав:Согласно решения ВСУ которое там в статье (а на него могут ссылаться как на прецедент) не облагаются налогом средства, которые юр. лицо вернуло сотруднику.
https://buhgalter911.com/news/news-1038929.html
Более того приведенное в статье письмо из налоговой, в котором бред про НДФЛ и ВС - это консультация конкретному лицу без права использования остальными.

К сожалению, у нас в судебной практике не действует прецедентное право. Решения суда, как и консультация налоговой, относится только к лицу, которое получило это письмо и обжаловало его в суде. Не сомневайтесь, что вы или кто-то другой получит точно такую же консультацию и придется вновь обжаловать ее в индивидуальном порядке в суде... Страна чудес.

Решение ВСУ как раз признается и обязано быть использовано во всех последующих подобных разбирательствах и не важно кого они касаются.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 09:52

Подскажите, можно использовать кредитный лимит для оплаты в иностранном интернет-магазине? Не сдерут комиссию?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 09:58

  ishvara написав:Подскажите, можно использовать кредитный лимит для оплаты в иностранном интернет-магазине? Не сдерут комиссию?

Можно конечно. Не сдерут. Счёт желательно выставлять не в гривне, чтоб не влететь на двойную конвертацию
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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