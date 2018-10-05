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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7780778177827783>
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 23:05

2805 Зображення
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 03:23

  ol_zy написав:Согласно решения ВСУ которое там в статье (а на него могут ссылаться как на прецедент) не облагаются налогом средства, которые юр. лицо вернуло сотруднику.
https://buhgalter911.com/news/news-1038929.html
Более того приведенное в статье письмо из налоговой, в котором бред про НДФЛ и ВС - это консультация конкретному лицу без права использования остальными.

К сожалению, у нас в судебной практике не действует прецедентное право. Решения суда, как и консультация налоговой, относится только к лицу, которое получило это письмо и обжаловало его в суде. Не сомневайтесь, что вы или кто-то другой получит точно такую же консультацию и придется вновь обжаловать ее в индивидуальном порядке в суде... Страна чудес.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:12

Я так понимаю,это из-за аварии у меня в Приват24 вместо движения по картам - вот это:
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Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:52

Re: Приватбанк

Проверяйте, зашел кэшбек за Apple Pay, причём с уведомлением через Wallet, а не П24.
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 08:02

  Sanio написав:
  ol_zy написав:Согласно решения ВСУ которое там в статье (а на него могут ссылаться как на прецедент) не облагаются налогом средства, которые юр. лицо вернуло сотруднику.
https://buhgalter911.com/news/news-1038929.html
Более того приведенное в статье письмо из налоговой, в котором бред про НДФЛ и ВС - это консультация конкретному лицу без права использования остальными.

К сожалению, у нас в судебной практике не действует прецедентное право. Решения суда, как и консультация налоговой, относится только к лицу, которое получило это письмо и обжаловало его в суде. Не сомневайтесь, что вы или кто-то другой получит точно такую же консультацию и придется вновь обжаловать ее в индивидуальном порядке в суде... Страна чудес.

Решение ВСУ как раз признается и обязано быть использовано во всех последующих подобных разбирательствах и не важно кого они касаются.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 09:52

Подскажите, можно использовать кредитный лимит для оплаты в иностранном интернет-магазине? Не сдерут комиссию?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 09:58

  ishvara написав:Подскажите, можно использовать кредитный лимит для оплаты в иностранном интернет-магазине? Не сдерут комиссию?

Можно конечно. Не сдерут. Счёт желательно выставлять не в гривне, чтоб не влететь на двойную конвертацию
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 13:47

  ol_zy написав:
  Sanio написав:
  ol_zy написав:Согласно решения ВСУ которое там в статье (а на него могут ссылаться как на прецедент) не облагаются налогом средства, которые юр. лицо вернуло сотруднику.
https://buhgalter911.com/news/news-1038929.html
Более того приведенное в статье письмо из налоговой, в котором бред про НДФЛ и ВС - это консультация конкретному лицу без права использования остальными.

К сожалению, у нас в судебной практике не действует прецедентное право. Решения суда, как и консультация налоговой, относится только к лицу, которое получило это письмо и обжаловало его в суде. Не сомневайтесь, что вы или кто-то другой получит точно такую же консультацию и придется вновь обжаловать ее в индивидуальном порядке в суде... Страна чудес.

Решение ВСУ как раз признается и обязано быть использовано во всех последующих подобных разбирательствах и не важно кого они касаются.

Только если это образцовое дело, что вряд-ли. В остальных случаях можно на него ссылаться, и это даже может быть принято во внимание, а может и не быть, и решение будет вынесено прямо противоположное, за что судье тоже ничего не будет. То есть реально - как карта ляжет, а в Украине она крайне редко ложиться против государственных органов и влиятельных коммерческих структур. То есть шанс, конечно, есть, но это именно шанс, а не бизнес-модель. Я бы больше ставил на то, что до кого-то вменяемого удастся достучаться внутри налоговой, чем на выигрыш в суде, если до него дойдёт. Там вменяемых нет.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 14:14

Терминалы Приватбанка в Новой почте усё?

Сегодня оплачивал "неслабую" наложку в довольно крупном отделении НП и на мое традиционное: "Мне только через терминал привата" - получил ответочку: "у нас на днях все приватовские терминалы забрали, остались только ощад!" Я им: "Так может в понедельник почистят и вернут - я к вам тогда на неделе зайду", а мне "нифига - сказали что уже не вернут". Пришлось от греха платить "своими" с дебетки.
"Ось така ***ня малята", как говорил когда-то Дід Панас. Интересно как по другим городам - тоже приватовские терминалы убирают? Теперь наложку кредиткой фиг заплатишь?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 14:32

Re: Приватбанк

В моём отделении остался только один терминал Привата, из пяти. И включили его только после того как, сказал, что сделаю переадресацию за 10грн. на другое отделение где ещё остались. Скоро, наверное и там заберут.
Flamingo написав:Сегодня оплачивал "неслабую" наложку в довольно крупном отделении НП и на мое традиционное: "Мне только через терминал привата" - получил ответочку: "у нас на днях все приватовские терминалы забрали, остались только ощад!" Я им: "Так может в понедельник почистят и вернут - я к вам тогда на неделе зайду", а мне "нифига - сказали что уже не вернут". Пришлось от греха платить "своими" с дебетки.
"Ось така ***ня малята", как говорил когда-то Дід Панас. Интересно как по другим городам - тоже приватовские терминалы убирают? Теперь наложку кредиткой фиг заплатишь?
lel
 
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