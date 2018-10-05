Додано: Суб 06 жов, 2018 13:47

ol_zy написав: Sanio написав: ol_zy написав: Согласно решения ВСУ которое там в статье (а на него могут ссылаться как на прецедент) не облагаются налогом средства, которые юр. лицо вернуло сотруднику.

https://buhgalter911.com/news/news-1038929.html

Более того приведенное в статье письмо из налоговой, в котором бред про НДФЛ и ВС - это консультация конкретному лицу без права использования остальными. Согласно решения ВСУ которое там в статье (а на него могут ссылаться как на прецедент) не облагаются налогом средства, которые юр. лицо вернуло сотруднику.Более того приведенное в статье письмо из налоговой, в котором бред про НДФЛ и ВС - это консультация конкретному лицу без права использования остальными.

К сожалению, у нас в судебной практике не действует прецедентное право. Решения суда, как и консультация налоговой, относится только к лицу, которое получило это письмо и обжаловало его в суде. Не сомневайтесь, что вы или кто-то другой получит точно такую же консультацию и придется вновь обжаловать ее в индивидуальном порядке в суде... Страна чудес. К сожалению, у нас в судебной практике не действует прецедентное право. Решения суда, как и консультация налоговой, относится только к лицу, которое получило это письмо и обжаловало его в суде. Не сомневайтесь, что вы или кто-то другой получит точно такую же консультацию и придется вновь обжаловать ее в индивидуальном порядке в суде... Страна чудес.

Решение ВСУ как раз признается и обязано быть использовано во всех последующих подобных разбирательствах и не важно кого они касаются. Решение ВСУ как раз признается и обязано быть использовано во всех последующих подобных разбирательствах и не важно кого они касаются.

Только если это образцовое дело, что вряд-ли. В остальных случаях можно на него ссылаться, и это даже может быть принято во внимание, а может и не быть, и решение будет вынесено прямо противоположное, за что судье тоже ничего не будет. То есть реально - как карта ляжет, а в Украине она крайне редко ложиться против государственных органов и влиятельных коммерческих структур. То есть шанс, конечно, есть, но это именно шанс, а не бизнес-модель. Я бы больше ставил на то, что до кого-то вменяемого удастся достучаться внутри налоговой, чем на выигрыш в суде, если до него дойдёт. Там вменяемых нет.