Додано: Суб 06 жов, 2018 14:40

Приват видимо решил "повышать доходность" любыми способами.

Наверно заломил невыгодные условия, вот конкуренты и подсуетились.



Еще заметил, что кое где пропадают банкоматы и терминалы самообслуживания привата. В основном в отдалённых и не очень проходимых местах. В некоторых случаях это были единственные банкоматы в радиусе 5км

Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?