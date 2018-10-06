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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 жов, 2018 14:40
Приват видимо решил "повышать доходность" любыми способами.
Наверно заломил невыгодные условия, вот конкуренты и подсуетились.
Еще заметил, что кое где пропадают банкоматы и терминалы самообслуживания привата. В основном в отдалённых и не очень проходимых местах. В некоторых случаях это были единственные банкоматы в радиусе 5км
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 06 жов, 2018 15:11
ol_zy написав:
Решение ВСУ как раз признается и обязано быть использовано во всех последующих подобных разбирательствах и не важно кого они касаются.
Вы внимательно прочтите решение ВСУ. Он не рассматривал данное дело по сути. Фискалы подали кассационную жалобу, а ВСУ решил, что это дело маловажное и не открыл кассационное рассмотрение. То есть отказал ГФС в рассмотрение кассации и оставил в силе решение Апеляционного суда, которое фискалы проиграли. Поэтому нет решения ВСУ по сути дела и возможности его использование в других аналогических делах.
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Sanio
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Додано: Суб 06 жов, 2018 18:31
Flamingo написав:
Сегодня оплачивал "неслабую" наложку в довольно крупном отделении НП и на мое традиционное: "Мне только через терминал привата" - получил ответочку: "у нас на днях все приватовские терминалы забрали, остались только ощад!" Я им: "Так может в понедельник почистят и вернут - я к вам тогда на неделе зайду", а мне "нифига - сказали что уже не вернут". Пришлось от греха платить "своими" с дебетки.
"Ось така ***ня малята", как говорил когда-то Дід Панас. Интересно как по другим городам - тоже приватовские терминалы убирают? Теперь наложку кредиткой фиг заплатишь?
Интересно. Это вобще законно, делать переводы через терминал, не уведомляя клиента? Как к такому относятся платёжные системы?
Может куда нажаловаться на НП?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Нед 07 жов, 2018 08:27
Flamingo написав:
приватовские терминалы убирают? Теперь наложку кредиткой фиг заплатишь?
Аналогично.
В сентябре оплачивал наложку. У всех девочек стояли пышные терминалы.
На мой вопрос "а Приват есть ?" - сказали: "есть, но он не работает".
Заплатил своими с дебетки.
Это похоже на осознанный уход НП от бегемота.
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mustbe
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Додано: Нед 07 жов, 2018 13:48
mustbe написав: Flamingo написав:
приватовские терминалы убирают? Теперь наложку кредиткой фиг заплатишь?
Аналогично.
В сентябре оплачивал наложку. У всех девочек стояли пышные терминалы.
На мой вопрос "а Приват есть ?" - сказали: "есть, но он не работает".
Заплатил своими с дебетки.
Это похоже на осознанный уход НП от бегемота.
Здается мне, что виноват тут не бегемот. Просто почта считает, что при стоимости услуги 2% от переводимой суммы + 20 гривен, отдать процент банку-эквайеру - это слишком дорого.
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M-Audio
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Додано: Нед 07 жов, 2018 14:04
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IMPRINTER
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Додано: Нед 07 жов, 2018 14:19
IMPRINTER написав:
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примат придумал фоторейтинг - вероятность получить кредит по твоему фейсу ...
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clientage
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Додано: Нед 07 жов, 2018 18:18
а сколько сейчас допок можно оформить к универсальной?
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uaprofi
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