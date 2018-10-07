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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7781778277837784>
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 14:40

Приват видимо решил "повышать доходность" любыми способами.
Наверно заломил невыгодные условия, вот конкуренты и подсуетились.

Еще заметил, что кое где пропадают банкоматы и терминалы самообслуживания привата. В основном в отдалённых и не очень проходимых местах. В некоторых случаях это были единственные банкоматы в радиусе 5км
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 15:11

  ol_zy написав:Решение ВСУ как раз признается и обязано быть использовано во всех последующих подобных разбирательствах и не важно кого они касаются.

Вы внимательно прочтите решение ВСУ. Он не рассматривал данное дело по сути. Фискалы подали кассационную жалобу, а ВСУ решил, что это дело маловажное и не открыл кассационное рассмотрение. То есть отказал ГФС в рассмотрение кассации и оставил в силе решение Апеляционного суда, которое фискалы проиграли. Поэтому нет решения ВСУ по сути дела и возможности его использование в других аналогических делах.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 18:31

  Flamingo написав:Сегодня оплачивал "неслабую" наложку в довольно крупном отделении НП и на мое традиционное: "Мне только через терминал привата" - получил ответочку: "у нас на днях все приватовские терминалы забрали, остались только ощад!" Я им: "Так может в понедельник почистят и вернут - я к вам тогда на неделе зайду", а мне "нифига - сказали что уже не вернут". Пришлось от греха платить "своими" с дебетки.
"Ось така ***ня малята", как говорил когда-то Дід Панас. Интересно как по другим городам - тоже приватовские терминалы убирают? Теперь наложку кредиткой фиг заплатишь?


Интересно. Это вобще законно, делать переводы через терминал, не уведомляя клиента? Как к такому относятся платёжные системы?
Может куда нажаловаться на НП?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 08:27

  Flamingo написав:приватовские терминалы убирают? Теперь наложку кредиткой фиг заплатишь?

Аналогично.
В сентябре оплачивал наложку. У всех девочек стояли пышные терминалы.
На мой вопрос "а Приват есть ?" - сказали: "есть, но он не работает".
Заплатил своими с дебетки.
Это похоже на осознанный уход НП от бегемота.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 13:48

  mustbe написав:
  Flamingo написав:приватовские терминалы убирают? Теперь наложку кредиткой фиг заплатишь?

Аналогично.
В сентябре оплачивал наложку. У всех девочек стояли пышные терминалы.
На мой вопрос "а Приват есть ?" - сказали: "есть, но он не работает".
Заплатил своими с дебетки.
Это похоже на осознанный уход НП от бегемота.

Здается мне, что виноват тут не бегемот. Просто почта считает, что при стоимости услуги 2% от переводимой суммы + 20 гривен, отдать процент банку-эквайеру - это слишком дорого.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 14:04

когда коту нефиг делать - он лижит яйца

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примат придумал фоторейтинг - вероятность получить кредит по твоему фейсу ...

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 14:19

  IMPRINTER написав:https://secure.ubki.ua/b2/fotorating

примат придумал фоторейтинг - вероятность получить кредит по твоему фейсу ...

Хлавное, шо там мона пограться с фотками и выцыганить скидку на просчет рейтинга от 25 до 50% :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 18:18

а сколько сейчас допок можно оформить к универсальной?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:21

  uaprofi написав:а сколько сейчас допок можно оформить к универсальной?

В отделениях говорят, про одну. У меня сейчас 4 допки, две из которых я привязал в августе и сентябре. Заказывал на сайте и привязывал в банкомате, исключая участие менагеров.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 21:32

До какого времени нужно успеть открыть депо в П24, чтобы он открылся сегодняшним днем ?
mustbe
 
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