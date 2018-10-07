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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7781778277837784
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 21:57

  mustbe написав:До какого времени нужно успеть открыть депо в П24, чтобы он открылся сегодняшним днем ?

када-то было до 19:30
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 22:15

  uaprofi написав:а сколько сейчас допок можно оформить к универсальной?


ограничений по допкам к имеющейся карте - нет.
ну по крайней мере штук пять точно привяжите.
есть ограничение на кол-во карт на отдельных счета в одном тарифе.
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