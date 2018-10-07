када-то было до 19:30
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 жов, 2018 21:57
када-то было до 19:30
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 07 жов, 2018 22:15
ограничений по допкам к имеющейся карте - нет.
ну по крайней мере штук пять точно привяжите.
есть ограничение на кол-во карт на отдельных счета в одном тарифе.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Нед 07 жов, 2018 23:20
Re: Приватбанк
А еще остался хоть какой-то способ пополнить чужую карту анонимно, не предоставляя номер телефона?
Раньше был хак с ожиданиями у терминала таймаута.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Нед 07 жов, 2018 23:48
а в чем проблема пополнить анонимно?
ну киньте с мони на примата и никто не узнает.
или авторизируйтесь в тумбе под неизвестным примату номером
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Нед 07 жов, 2018 23:48
Неизвестный привату номер нужно иметь.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
|