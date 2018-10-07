Додано: Нед 07 жов, 2018 23:20

А еще остался хоть какой-то способ пополнить чужую карту анонимно, не предоставляя номер телефона?

Раньше был хак с ожиданиями у терминала таймаута.

Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......