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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 жов, 2018 21:57
mustbe написав:
До какого времени нужно успеть открыть депо в П24, чтобы он открылся сегодняшним днем ?
када-то было до 19:30
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 07 жов, 2018 22:15
uaprofi написав:
а сколько сейчас допок можно оформить к универсальной?
ограничений по допкам к имеющейся карте - нет.
ну по крайней мере штук пять точно привяжите.
есть ограничение на кол-во карт на отдельных счета в одном тарифе.
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Додано: Нед 07 жов, 2018 23:20
А еще остался хоть какой-то способ пополнить чужую карту анонимно, не предоставляя номер телефона?
Раньше был хак с ожиданиями у терминала таймаута.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: Нед 07 жов, 2018 23:48
Captain Obvious написав:
А еще остался хоть какой-то способ пополнить чужую карту анонимно, не предоставляя номер телефона?
Раньше был хак с ожиданиями у терминала таймаута.
а в чем проблема пополнить анонимно?
ну киньте с мони на примата и никто не узнает.
или авторизируйтесь в тумбе под неизвестным примату номером
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Додано: Нед 07 жов, 2018 23:48
IMPRINTER написав: Captain Obvious написав:
А еще остался хоть какой-то способ пополнить чужую карту анонимно, не предоставляя номер телефона?
Раньше был хак с ожиданиями у терминала таймаута.
а в чем проблема пополнить анонимно?
ну киньте с мони на примата и никто не узнает.
или авторизируйтесь в тумбе под неизвестным примату номером
Неизвестный привату номер нужно иметь.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Пон 08 жов, 2018 05:11
mustbe написав:
До какого времени нужно успеть открыть депо в П24, чтобы он открылся сегодняшним днем ?
По наблюдениям до 22:00 (но это не точно).
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Додано: Пон 08 жов, 2018 07:58
Captain Obvious написав: IMPRINTER написав: Captain Obvious написав:
А еще остался хоть какой-то способ пополнить чужую карту анонимно, не предоставляя номер телефона?
Раньше был хак с ожиданиями у терминала таймаута.
а в чем проблема пополнить анонимно?
ну киньте с мони на примата и никто не узнает.
или авторизируйтесь в тумбе под неизвестным примату номером
Неизвестный привату номер нужно иметь.
Неужели у вас односимочный телефон?
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