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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7782778377847785
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:14

  klug написав:Панове скотарі, підкажіть, як часто можна різати свиню, не привертаючи увагу ветеринарів?

Для чого різати...помучити скотинку можна.
А що відомі факти втручання ветеринарів?
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:31

  klug написав:Панове скотарі, підкажіть, як часто можна різати свиню, не привертаючи увагу ветеринарів?

Кожен день ріжу вже декілька років поспіль. Жодних проблем.
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