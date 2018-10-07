Для чого різати...помучити скотинку можна.
А що відомі факти втручання ветеринарів?
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Додано: Пон 08 жов, 2018 12:14
Для чого різати...помучити скотинку можна.
А що відомі факти втручання ветеринарів?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 08 жов, 2018 12:31
Додано: Пон 08 жов, 2018 14:24
Сегодня утром была утеряна КДВ грн. Карту в Приват24 успешно заблокировал. Однако в отделении при попытке перевыпуска карты сказали, что лимит бесплатных перевыпусков в количестве 6 штук на год уже превышен. При этом они считают событием даже перевыпуск карты по окончании срока действия. Затрудняюсь сказать, сколько перевыпусков карт было у меня в этом году, но уверен, что не больше 6. По программе показать эти перевыпуски менеджер отказался. Бесплатно перевыпустить КДВ грн. также отказался. Предложен единственный вариант - выпуск карты за 150 гривен, именная, с чипом, с фото, с фамилией. Дешевле вариантов просто нет со слов менеджера. Кто-нибудь сталкивался с этим? Есть ли обходные пути? Нужна самая обычная КДВ грн., даже не Gold.
Додано: Пон 08 жов, 2018 14:51
pavel159
Потикайте тут, можливо дасть замовити безкоштовну з інд. дизайном (хоча й малоймовірно)
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 08 жов, 2018 15:02
Пущає замовити безкоштовно з патріотичним дизайном.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 08 жов, 2018 15:03
Ви теж, як і pavel159 вже вибрали ліміт у 6 безкоштовних карток, що так впевнено стверджуєте?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 08 жов, 2018 15:15
Re: Приватбанк
Заглянул на carddesign.privatbank.ua
Забавно - бесплатных карт не предлагают вообще ни одной, а скоро тоже придется идти в отделение на перевыпуск по сроку действия.
И давно ли Корезоид превратился в жадную свинью?
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