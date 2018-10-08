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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7783778477857786>
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:14

  klug написав:Панове скотарі, підкажіть, як часто можна різати свиню, не привертаючи увагу ветеринарів?

Для чого різати...помучити скотинку можна.
А що відомі факти втручання ветеринарів?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:31

  klug написав:Панове скотарі, підкажіть, як часто можна різати свиню, не привертаючи увагу ветеринарів?

Кожен день ріжу вже декілька років поспіль. Жодних проблем.
dengon
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:24

Сегодня утром была утеряна КДВ грн. Карту в Приват24 успешно заблокировал. Однако в отделении при попытке перевыпуска карты сказали, что лимит бесплатных перевыпусков в количестве 6 штук на год уже превышен. При этом они считают событием даже перевыпуск карты по окончании срока действия. Затрудняюсь сказать, сколько перевыпусков карт было у меня в этом году, но уверен, что не больше 6. По программе показать эти перевыпуски менеджер отказался. Бесплатно перевыпустить КДВ грн. также отказался. Предложен единственный вариант - выпуск карты за 150 гривен, именная, с чипом, с фото, с фамилией. Дешевле вариантов просто нет со слов менеджера. Кто-нибудь сталкивался с этим? Есть ли обходные пути? Нужна самая обычная КДВ грн., даже не Gold.
pavel159
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:51

pavel159
Потикайте тут, можливо дасть замовити безкоштовну з інд. дизайном (хоча й малоймовірно) https://carddesign.privatbank.ua/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:02

  klug написав:pavel159
Потикайте тут, можливо дасть замовити безкоштовну з інд. дизайном (хоча й малоймовірно) https://carddesign.privatbank.ua/

Пущає замовити безкоштовно з патріотичним дизайном.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:03

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:pavel159
Потикайте тут, можливо дасть замовити безкоштовну з інд. дизайном (хоча й малоймовірно) https://carddesign.privatbank.ua/

Пущає замовити безкоштовно з патріотичним дизайном.

Ви теж, як і pavel159 вже вибрали ліміт у 6 безкоштовних карток, що так впевнено стверджуєте?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:15

Re: Приватбанк

Заглянул на carddesign.privatbank.ua
Забавно - бесплатных карт не предлагают вообще ни одной, а скоро тоже придется идти в отделение на перевыпуск по сроку действия.
И давно ли Корезоид превратился в жадную свинью?
Intento
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:21

Intento
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Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:57

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:pavel159
Потикайте тут, можливо дасть замовити безкоштовну з інд. дизайном (хоча й малоймовірно) https://carddesign.privatbank.ua/

Пущає замовити безкоштовно з патріотичним дизайном.

Ви теж, як і pavel159 вже вибрали ліміт у 6 безкоштовних карток, що так впевнено стверджуєте?

Угу
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:58

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Панове скотарі, підкажіть, як часто можна різати свиню, не привертаючи увагу ветеринарів?

Для чого різати...помучити скотинку можна.
А що відомі факти втручання ветеринарів?

.... а для форумчан, які на цій гілці "не живуть" можна це все(вищенаписане) перекласти для простих пересічних? :) :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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