pavel159 написав:При этом они считают событием даже перевыпуск карты по окончании срока действия. Затрудняюсь сказать, сколько перевыпусков карт было у меня в этом году, но уверен, что не больше 6. По программе показать эти перевыпуски менеджер отказался. Бесплатно перевыпустить КДВ грн. также отказался. Предложен единственный вариант - выпуск карты за 150 гривен,
обычный развод клиента на платную карту для бонуса ... это из серии когда выдают новую рассказыывают что по нец надо сегодня 200 гр.н портратить иначе она щаблокируется)